墨西哥暴雨洪災至少41死　上千建築毀損慘況曝光

▲墨西哥洪災至今奪走41條人命。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥暴雨災情持續擴大，河流氾濫引發山體滑動，道路毀損、橋梁倒塌，民宅、醫療機構、學校都遭波及，死亡人數已從37人攀升至41人，希達哥州（Hidalgo）災情慘重，當地至少1000棟民宅毀損。

▲墨西哥全國32州之中有31州遭到強降雨侵襲。（圖／路透，下同）

美聯社、法新社報導，墨西哥全國32州之中有31州遭到強降雨侵襲，在數千名士兵動員清理道路協助營救失蹤者之際，死亡人數急遽攀升。

希達哥州是災情最嚴重的地區之一，當地16人死亡、150個社區斷電，普艾布拉州（Puebla）則有9人罹難，超過1.6萬棟房屋損毀或全毀，韋拉克魯斯州（Veracruz）15人喪生，軍方正協助42個遭孤立社區進行救援。

在墨西哥城東北部275公里處的石油城鎮波薩里卡（Poza Rica），當地發生洪災之前幾乎毫無預警，僅有部分居民提前撤離。當地27歲居民阿蘇拉（Shadack Azuara）指出，他是在10日凌晨回來尋找叔叔，但因敲門未獲回應，還以為已經和其他人一同撤離，直到11日才得知叔叔罹難的消息。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，目前已投入數千名軍人進行救災，出動船艇、飛機與直升機執行搜救，同時搶修道路與供電。當局表示，這場豪雨源自熱帶風暴Priscilla以及Raymond，全國超過32萬用戶無電可用。