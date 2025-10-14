　
國際

墨西哥暴雨洪災淹沒村莊　增至64死65失聯

▲墨西哥洪災。（圖／路透）

▲墨西哥洪災。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

墨西哥中部與東部地區近日遭遇暴雨引發的洪災，已造成64人罹難、65人失聯，災情持續擴大。大雨不僅淹沒多個村莊街道，還引發多起山崩，導致道路與橋梁被沖毀，交通中斷。墨西哥政府目前正全力動員軍方與救援人員，試圖搶救受困災民。

根據法新社報導，上周連日豪雨重創墨西哥韋拉克魯斯州（Veracruz）、希達哥州（Hidalgo）與普艾布拉州（Puebla）等地，山區發生多起土石流事件，部分村莊幾乎與外界完全隔絕。

▲▼ 墨西哥洪災。（圖／路透）

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）13日表示，已有約1萬名軍人投入救災行動，動員船艇、飛機與直升機為受困居民送達緊急物資。她指出，「我們需要許多航班來運送糧食與飲用水，因為有太多社區被孤立。」

▲▼墨西哥暴雨成災。（圖／路透）

政府設立了多處臨時收容中心安置流離失所者，並由空中不斷運送食物、乾淨飲水與生活必需品。部分地區由於道路完全中斷，只能靠直升機進出。

墨西哥國家民防協調官貝拉斯格斯（Laura Velazquez）指出，希達哥州災情最為嚴重，目前失聯人數即達43人，恐仍有更多人受困山區無法聯絡。她也公布最新死傷統計，指出死亡人數在12小時內由47人暴增至64人，顯示災情迅速惡化。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

墨西哥政府12日表示，受到熱帶風暴普莉希拉（Priscilla）與芮孟（Raymond）帶來的連日暴雨影響，該國多地出現洪災與山崩，已造成至少44人死亡，並有超過百個城鎮通報災情。

墨西哥洪災至少41死　慘況曝光

墨西哥洪災至少41死　慘況曝光

川普上任打擊奏效！　美墨邊境非法越境人數創50年新低

川普上任打擊奏效！　美墨邊境非法越境人數創50年新低

台灣電動車拓銷團首航中南美四國　首站墨西哥創280萬美元商機

台灣電動車拓銷團首航中南美四國　首站墨西哥創280萬美元商機

14歲少女隆乳後死亡　爸開棺看到傷口才發現

14歲少女隆乳後死亡　爸開棺看到傷口才發現

讀者迴響

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

