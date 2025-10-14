墨西哥暴雨洪災淹沒村莊　增至64死65失聯

▲墨西哥洪災。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

墨西哥中部與東部地區近日遭遇暴雨引發的洪災，已造成64人罹難、65人失聯，災情持續擴大。大雨不僅淹沒多個村莊街道，還引發多起山崩，導致道路與橋梁被沖毀，交通中斷。墨西哥政府目前正全力動員軍方與救援人員，試圖搶救受困災民。

根據法新社報導，上周連日豪雨重創墨西哥韋拉克魯斯州（Veracruz）、希達哥州（Hidalgo）與普艾布拉州（Puebla）等地，山區發生多起土石流事件，部分村莊幾乎與外界完全隔絕。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）13日表示，已有約1萬名軍人投入救災行動，動員船艇、飛機與直升機為受困居民送達緊急物資。她指出，「我們需要許多航班來運送糧食與飲用水，因為有太多社區被孤立。」

政府設立了多處臨時收容中心安置流離失所者，並由空中不斷運送食物、乾淨飲水與生活必需品。部分地區由於道路完全中斷，只能靠直升機進出。

墨西哥國家民防協調官貝拉斯格斯（Laura Velazquez）指出，希達哥州災情最為嚴重，目前失聯人數即達43人，恐仍有更多人受困山區無法聯絡。她也公布最新死傷統計，指出死亡人數在12小時內由47人暴增至64人，顯示災情迅速惡化。