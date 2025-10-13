墨西哥暴雨釀山崩洪災！　至少奪44命

▲墨西哥暴雨成災。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

墨西哥政府12日表示，受到熱帶風暴普莉希拉（Priscilla）與芮孟（Raymond）帶來的連日暴雨影響，該國多地出現洪災與山崩，已造成至少44人死亡，並有超過百個城鎮通報災情。

路透社報導，災情最嚴重的包括韋拉克魯斯州（Veracruz）、希達哥州（Hidalgo）、普艾布拉州（Puebla）與克雷塔羅州（Queretaro）。其中，韋拉克魯斯州有18人罹難、希達哥州16人、普艾布拉州9人、克雷塔羅州1人。

總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府已啟動緊急應變計畫，動員軍方與各單位支援災區。墨西哥軍方發布的畫面顯示，士兵駕駛橡皮艇於水深及腰的街道中撤離災民，不少住家被洪水與泥流淹沒。

目前共有139個城鎮通報災情，災民正面臨缺水、斷電與交通中斷等問題。救援單位正在進行重點撤離與物資補給，但部分地區因道路中斷，援助進度受阻。

薛恩鮑姆總統透過社群平台X發文表示，「我們持續關注韋拉克魯斯州、希達哥州、普艾布拉州、克雷塔羅州與聖路易波多西州（San Luis Potosi）的緊急情況，並與各州政府和聯邦機構密切合作應對。」