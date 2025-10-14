　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

京華城改建地下3樓能擋飛彈！沈慶京自豪滔滔不絕　被法官打斷

▲▼台北地院審理京華城案，傳喚柯文哲、應曉薇、沈慶京出庭，面對支持者相挺柯文哲及應曉薇一一向在場小草握手致意。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北地院今（14日）審理京華城案，威京集團主席沈慶京出庭，自豪京華城改建後的地下3樓可抵擋飛彈攻擊。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（14日）傳喚被告沈慶京的前特助張嘉文作證，檢辯詰問時，突然冒出京華城改建後可否抵擋飛彈攻擊的話題，具有建築專長的張男為難表示「要看是什麼飛彈」，沈趁機自豪說京華城改建後的抵擋飛彈功能是全台首見，審判長2度打斷他說離題了，「以後會讓你有機會講」。

北院今開庭傳喚張嘉文，以及替京華城改建案撰寫都市計畫變更報告書的長豐公司1名男性專員作證，均與同案被告台灣民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇無關，今只有威京集團主席沈慶京、兼任應曉薇與威京集團顧問的吳順民2名被告出庭。

張嘉文證稱2020年擔任鼎越開發公司副總、兼任沈慶京特助期間，接手參與京華城拆除球形建築改建為京華廣場爭取容積獎勵過程，期間認識吳順民，對方曾任台北市政府都市發展局總工程司，退休獲聘威京集團顧問，他在鼎越公司還批過給吳薪水的公文。

張男證稱，吳順民介紹北市府相關官員給他認識，官員跟吳相互很客氣，但張男強調，沈慶京從未要求行賄官員，而是不服被北市府刪除12萬0284平方公尺允建樓地板面積，這是1991年間捐地30%換來，全台首例，沈糾結很久，更反對改為申請容獎，認為允建樓地板面積換算容積率678.91%，改為申請容獎卻縮水成672%，常為此責備下屬。

被問到京華城改建案參照都更取得20%容積獎勵過程，張嘉文說不是他提出的構想，他接手參與時，已有這些方案。不過提及容獎項目中的耐震標章時，沈慶京的辯護律師突然問張，京華廣場的防空避難設施，能否抵擋飛彈攻擊。

張嘉文可能沒聽懂，反覆強調京華廣場的訴求兼顧公益性、對價性與周邊居民需求，公訴檢察官再度問張「京華城可以阻擋飛彈攻擊嗎？幫他（沈的律師）問的」。

張嘉文錯愕說這問題太奇怪，他只能從自身建築設計專業表示，京華廣場是他第1次看到使用1萬磅混凝土打造建物地下室避難設施的個案，「一般水庫牆體只有8000磅」。

檢方追問這種設計真能擋住飛彈？張嘉文為難指出，這題不容易直接回答，他可以說明這樣的結構強度，確實對防災避難有很大幫助，但是否可以抵擋飛彈、「要看是什麼飛彈」。

沈慶京彷彿被檢辯一陣歪樓詰問激起興致，他自豪表示，當初設計京華城改建為京華廣場，地下室防空避難設施就是用來抵擋飛彈，「而且是全台首見」，就算公家機關也很難看到這麼堅固的避難設施，「北市府就算花500億也做不到」，彰顯京華城對公益性的高度價值、回饋社會不遺餘力等。

沈慶京滔滔不絕說京華廣場地下3樓的牆面厚達2.5公尺到3公尺，確實可以擋飛彈，建設經費高達台幣270億元，他童年生活清苦，現在能多做公益回饋就會盡力多做。

審判長2度打斷沈慶京離題了，應針對證人今日證詞表示意見，沈難掩委屈說「剛剛有提到飛彈啊」，審判長諭知「以後會讓你有機會講」。

10/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（11日）在社群平台發文透露，前不久去拱天宮還願時，不小心將車子駛到靠海邊的路上，監控中心就來電關心要去哪、什麼時候回來，導致夫妻兩人壓力很大。她認為，或許監控中心也有壓力，那是不是看以後在有不得已要接近海邊時，申請戒護員監視陪同，如此一來雙方都好過。

