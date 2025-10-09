　
社會 社會焦點 保障人權

不能再等！京華城土地扣押案更三審　將向市府要資料1個月內裁定

▲▼威京集團,鼎越,京華城,京華廣場,動工。（圖／記者賴志昶攝）

▲京華城改建現址施工進度受訴訟影響而卡關。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署去年（2024年）偵辦京華城案期間，聲請扣押京華城改建現址土地防脫產，台北地院3度裁准都被高院撤銷，扣押案更三審今（9日）開庭，又因地主鼎越公司向台北市府申請變更設計、自願放棄20%容積獎勵卻仍在公文旅行而卡關，法官說重話要直接向北市府函調鼎越申請變更設計的全部資料，訂1個月內裁定。

檢方起訴台北市前市長柯文哲、台北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京等人，涉共謀京華城改建案違法取得20%容積獎勵，全案正由北院審理，預定下月（11月）初問完所有證人、今年（2025年）12月11日起進入為期14天的大辯論，檢方主張20%容獎若蓋成樓地板，市值不法利益逾121億元，須扣押現址土地，以防脫產規避沒收或追徵。

京華城改建現址土地，由鼎越公司信託給新光銀行向銀行團聯貸，北院先前3度裁准檢方的扣押聲請、均被高院發回更裁，主因是鼎越公司並非刑案被告，須查明扣押第三人財產的必要性。

▲▼ 京華廣場 。（圖／記者項瀚攝）

▲京華城改建現址外觀。（資料照／記者項瀚攝）

扣押案更三審由審理京華城案的合議庭接手，今年（2025年）4月24日開庭時，鼎越委任律師表示已向台北市政府都市發展局遞件，申請變更設計自願放棄20%容獎，包括減少1萬8463平方公尺樓地板面積、樓高從19層降為17層，容積率從840%減為728%。

鼎越當時聲稱預估北市府受理後3個月可完成變更，屆時檢方主張的「犯罪利得」將不存在，也就沒必要扣押土地，法官因而排定今天再開庭，應可具體審酌是否仍須扣押土地。

不料鼎越委任律師今庭訊表示，非但尚未完成變更設計，還被北市府要求補件，鼎越委任律師聲稱，先前開庭說3個月可完成，是看新聞得知北市副市長李四川受訪的講法，沒想到北市府高規格嚴謹要求改圖與補件，鼎越始料未及、只能配合。

法官不買單，指鼎越今年7月沒回報進度，今年8月法院主動聯繫詢問，鼎越還說北市府尚未回覆申請變更結果，今卻突然說被要求補件，而且還沒補完，若律師講不清楚，為何鼎越不自己派人出庭解釋。

律師急稱北市府要求補件約40項、內容很複雜，仍在公文旅行，今年8月回覆法院「可能沒表達清楚」，鼎越絕對信守承諾，在司法認定20%容獎是否合法前，不會蓋成樓地板，目前工地僅挖好地下室就卡住進度，停留於工地現狀安全維護狀態。

▲▼京華城改建案 京華廣場 建案 容積率 圖利 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲京華城改建案現址。（資料照／記者屠惠剛攝）

但律師又冒出文化部認為鄰近京華城工地的台鐵台北機廠，裡面有古蹟，有涉及《文化資產保存法》問題，北市府也要求鼎越對此問題補件。

法官明顯不悅，表明扣押案依法應盡速處理，本件拖太久，懸而未決很不妥，不能再等，要鼎越2周內提出向北市府申請變更設計的全部文件，讓合議庭直接審酌，若鼎越拿不出來，合議庭直接向北市府調取，希望1個月內裁定。

鼎越委任律師變得很被動，頻重申絕不貿然施工承諾，且20%容獎雖寫進建照，但都市計畫規定須滿足綠建築、智慧建築與耐震設計均達最高等級標章，才可取得容獎，否則最高會被沒收87.8億餘元保證金。

鼎越委任律師強調，20%容獎現階段仍為抽象權利，鼎越絕不會像檢方擔心的兩面手法，中途撤回申請變更設計案，請求別准許扣押土地，以免構成聯貸違約事由被抽銀根、導致京華城淪為爛尾樓，事實上，新光銀行已要求鼎越提前還款。

檢方主張京華城還沒蓋好但已對外銷售，容積也可移轉，20%容獎已屬於可實現的價值，一旦鼎越中途撤回變更設計申請，將可依現有建照施工，等於事情回到原點，況且扣押土地不妨礙繼續興建，只是禁止移轉權利，符合比例原則。

法官拍板鼎越2周內提出申請變更設計的全部文件，合議庭同步向北市府函調，維持1個月內裁定本案的計畫。

此外，鼎越公司與木可公司，同屬京華城案、政治獻金案可能被沒收財產的第三人，木可負責人李文娟今也被傳喚出庭，枯坐1個多小時，法官諭知2家公司可於今年12月24日京華城等案結辯時，到庭針對沒收程序表示意見。

10/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

京華城容積率鼎越變更設計容積獎勵

