曝柯文哲海邊拜廟監控中心即來電　陳佩琪：我們壓力很大

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（11日）在社群平台發文透露，前不久去拱天宮還願時，不小心將車子駛到靠海邊的路上，監控中心就來電關心要去哪、什麼時候回來，導致夫妻兩人壓力很大。她認為，或許監控中心也有壓力，那是不是看以後在有不得已要接近海邊時，申請戒護員監視陪同，如此一來雙方都好過。

陳佩琪在臉書發文表示，柯文哲回家一個月了，原本計畫回家第一天就去看爸爸，但逢農曆七月禁忌，就先耽擱一陣子，昨日算算是個好日子，心中願望終於能成行，就準備好豐盛祭品前去祭拜，最終順利圓滿，感覺此刻他才終於能放下心中長期積壓的那塊大石頭了。

陳佩琪透露，去年底公公的治療行程幾乎是仰賴她和小姑的決定，後來併發心肌梗塞，柯文哲雖然是專家，但都無法參與，本來想說最差年初就可以回家陪父親走完最後一程了，沒想到又莫名其妙被羈押9個月。

此外，陳佩琪指出，柯文哲常常問，經歷這9個月的羈押期，證據又多出了什麼來？她則認為，是完全沒有，就是押好玩的，反正死是死別人，也不是死貧道，民進黨能玩殘人，哪會放棄機會。

陳佩琪說，自己最近看到電視有一則報導說，人被關在那種四壁暗不見陽光的羈押房裡，只要一個禮拜，就會想自殺，然而，柯文哲被關到全身都是病、精神委靡，出來這一個月，常跟她說直到現在還是很怕見到人群，人一多就感受莫名壓力。

不過，讓陳佩琪更在意的是，今年初前3個月柯文哲都押在看守所，沒開過庭，也沒傳喚過證人，一開始押著不開庭，後來一再延押數次，理由卻變成證人還沒問完。

陳佩琪不捨，直到今年3月底終於有要開庭了，但她永遠沒辦法忘記第一次開庭時，律師跟她說，「我們今天要開庭，他是很期待說明一切，可是當天我卻是在醫務室內找到他的……」，原來柯文哲當時腎結石痛到無法忍受，只好每天吃八顆藥來止痛。

陳佩琪還透露，她記得前不久去拱天宮還願，不小心或不得已將車子駛到靠海邊的路上，監控中心就「很盡責地」一直來電關心要去哪、什麼時候回來，導致壓力很大，她認為，或許監控中心也有壓力，那是不是看以後在有不得已要接近海邊時，申請戒護員監視陪同，如此一來雙方都好過。

最後，陳佩琪感慨，到拱天宮後遇到大批支持者要求留影合照，柯文哲一時沒辦法適應人群，又受到監控中心的關切，本來安排在那附近用餐的，後來飯也不吃了，相也不照了，趕緊離開海邊回到市區內。