搭「台灣好行」尋找蝙蝠俠！限時6天搭車送菱角　西拉雅chill旅登場

▲西拉雅國家風景區管理處推出搭乘台灣好行「菱波官田線」捕捉蝙蝠俠活動，限時6天送在地菱角。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

秋意漸濃、菱角飄香，西拉雅國家風景區管理處推出期間限定活動，只要在10月17日至19日、10月24日至26日兩週共6天，搭乘「台灣好行菱波官田線」，就有機會在車廂中捕捉「神出鬼沒的蝙蝠俠」！民眾只要搭對班次、眼明手快並追蹤西拉雅管理處社群，即可獲得香Q可口的官田菱角一包，每日限量，送完為止。

西拉雅風管處表示，活動靈感來自外國旅客對菱角外形的趣味聯想——像極了蝙蝠的翅膀！因此以「蝙蝠俠」為主題，結合地方特色推出趣味搭車活動。民眾只要搭乘指定班次（12:00、15:30自新營站發車，13:30、17:00自善化轉運站發車），就有機會與蝙蝠俠同車合照拿好禮。

此外，官田區農會將於10月18日至19日在官田遊客中心舉辦年度盛事「官田菱角節」，活動首度連續兩天登場，現場推出創新伴手禮「菱角方塊酥」與「菱蕎酥」，希望風災過後能重振產業、幫助菱農行銷在地特產。

搭乘「台灣好行菱波官田線」，除能參加活動外，也能一路暢遊尖山埤渡假村、官田遊客中心與隆田文化資產教育園區等熱門景點，體驗悠閒的西拉雅風光。西拉雅國家風景區管理處長許主龍表示，每年9至10月是菱角盛產期，田園間農民採收的景象，正是西拉雅秋日風情的最佳代表，歡迎民眾搭乘大眾運輸、慢遊官田，感受西拉雅最Chill的鄉間節奏。

另外，西拉雅風管處也與KKDAY、KLOOK、QYOU趣優及新營客運合作，推出台灣好行關子嶺線與菱波官田線多款套票，享沿線特約店家優惠。即日起至10月31日止，搭乘兩條路線並使用電子票證或行動支付，即享票價半價優惠，更多活動資訊可上「西拉雅國家風景區管理處」網站及臉書粉絲專頁查詢。