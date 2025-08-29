凌晨劫案！　美警趕到現場驚見「蝙蝠俠」在抓賊

▲凱爾身穿蝙蝠俠睡衣，成功制伏歹徒。（圖／翻攝科勒爾角警察局）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州科勒爾角（Cape Coral）警方27日接獲盜竊案通報，未料趕抵現場後，竟發現一名身穿「蝙蝠俠」睡衣的民眾，已經把歹徒制伏在地。

ABC等外媒報導，凌晨2時3分，屋主凱爾（Kyle Myvett）睡夢中被監視器警報聲驚醒，發現有人正在破壞他的卡車，來不及換裝，就穿著蝙蝠俠睡衣衝出家門查看。

凱爾目睹歹徒正在自己的卡車內翻找物品，但他一聲不吭觀察對方動向。隨後，歹徒轉往鄰居家車庫行竊，凱爾立刻衝上前去制伏對方，直到警方抵達。

▲賈斯汀如今面臨多項起訴。（圖／翻攝科勒爾角警察局）



根據調查，20歲嫌犯賈斯汀（Justin Schimpl）不僅破壞凱爾的卡車，也侵入其他鄰居住宅，總共竊取多項物品，包括現金、飾品、2副售價各為300美元的雷朋太陽眼鏡、逾500美元的禮品卡等。

儘管賈斯汀宣稱還有共犯，但對這位「同夥」的身分描述卻前後矛盾，警方搜索也未發現其他嫌疑人。由於他曾有前科，如今面臨2項車輛竊盜罪、2項750美元以下竊盜輕罪、侵入民宅罪，預計9月29日首次出庭。

科勒爾角警察局也對此表示，「多虧這位穿著蝙蝠俠睡衣的機警鄰居，又一名竊盜案嫌犯被繩之以法。」