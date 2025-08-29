　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凌晨劫案！　美警趕到現場驚見「蝙蝠俠」在抓賊

▲▼凌晨劫案！　美警趕到現場驚見「蝙蝠俠」在抓賊。（圖／翻攝科勒爾角警察局）

▲凱爾身穿蝙蝠俠睡衣，成功制伏歹徒。（圖／翻攝科勒爾角警察局）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州科勒爾角（Cape Coral）警方27日接獲盜竊案通報，未料趕抵現場後，竟發現一名身穿「蝙蝠俠」睡衣的民眾，已經把歹徒制伏在地。

ABC等外媒報導，凌晨2時3分，屋主凱爾（Kyle Myvett）睡夢中被監視器警報聲驚醒，發現有人正在破壞他的卡車，來不及換裝，就穿著蝙蝠俠睡衣衝出家門查看。

凱爾目睹歹徒正在自己的卡車內翻找物品，但他一聲不吭觀察對方動向。隨後，歹徒轉往鄰居家車庫行竊，凱爾立刻衝上前去制伏對方，直到警方抵達。

▲▼凌晨劫案！　美警趕到現場驚見「蝙蝠俠」在抓賊。（圖／翻攝科勒爾角警察局）

▲賈斯汀如今面臨多項起訴。（圖／翻攝科勒爾角警察局）

根據調查，20歲嫌犯賈斯汀（Justin Schimpl）不僅破壞凱爾的卡車，也侵入其他鄰居住宅，總共竊取多項物品，包括現金、飾品、2副售價各為300美元的雷朋太陽眼鏡、逾500美元的禮品卡等。

儘管賈斯汀宣稱還有共犯，但對這位「同夥」的身分描述卻前後矛盾，警方搜索也未發現其他嫌疑人。由於他曾有前科，如今面臨2項車輛竊盜罪、2項750美元以下竊盜輕罪、侵入民宅罪，預計9月29日首次出庭。

科勒爾角警察局也對此表示，「多虧這位穿著蝙蝠俠睡衣的機警鄰居，又一名竊盜案嫌犯被繩之以法。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下令勾斷海底電纜！中華電信損失1900萬　大陸船長二審出爐
52歲姐姐「七夕徵小鮮肉陪玩」　霸氣行程曝光！萬人驚：讓我來
林俊傑破天荒「世紀合作超大咖天王」！　他唱到快投降：真的太難
快訊／媽媽餵發最新聲明
快訊／泰國總理貝東塔「立即解除職務」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

凌晨劫案！　美警趕到現場驚見「蝙蝠俠」在抓賊

泰女猝逝巴士座位上　全車乘客抵達才知「3小時全程伴屍」

川普課50%重稅！　巴西啟動評估「擬動用新法」報復美國

越南普發現金「每人可領120元」　慶祝國慶

快訊／泰國總理貝東塔「立即解除職務」　憲法法庭裁定違憲

赴日旅遊當心！東橫INN「偽造住宿券」流竄　他花3千買到假貨

德國告知國民「離開伊朗」！　重啟制裁程序憂遭報復

神奈川空地驚見「袋裝人骨」！　至少4顆人頭

可攻擊敵方基地！日本部署「國產長程遠攻導彈」　防範台灣有事

Cybertruck斷電逃不了！　車主2760°C活活燒死「連骨頭都崩解」

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

凌晨劫案！　美警趕到現場驚見「蝙蝠俠」在抓賊

泰女猝逝巴士座位上　全車乘客抵達才知「3小時全程伴屍」

川普課50%重稅！　巴西啟動評估「擬動用新法」報復美國

越南普發現金「每人可領120元」　慶祝國慶

快訊／泰國總理貝東塔「立即解除職務」　憲法法庭裁定違憲

赴日旅遊當心！東橫INN「偽造住宿券」流竄　他花3千買到假貨

德國告知國民「離開伊朗」！　重啟制裁程序憂遭報復

神奈川空地驚見「袋裝人骨」！　至少4顆人頭

可攻擊敵方基地！日本部署「國產長程遠攻導彈」　防範台灣有事

Cybertruck斷電逃不了！　車主2760°C活活燒死「連骨頭都崩解」

逾26萬股民揪心！00918配息縮水至0.52元　年化配息率9%

玉兔挺孕肚「泳池解放比基尼」　倒數2個月卸貨吐真實心聲

鹿草鄉低碳小旅行 鄉長化身司機開箱盲盒式旅行

快訊／高雄砂石車與機車事故　騎士人車倒地送醫...現場畫面曝

56歲韓天后比基尼比少女猛！11字腹肌像假的　韓網讚：毅力驚人

國民黨團新會期黨鞭換血！　羅智強接書記長、林沛祥任首副

獅隊選秀新兵陸續完成註冊　林岳平：全員831前完成註冊、確定不進60人名單

上班族等3分鐘不耐煩！　「智能電梯」成商辦租賃關鍵

凌晨劫案！　美警趕到現場驚見「蝙蝠俠」在抓賊

竹蓮寺七夕成年禮「星願啟航」登場　點亮青春星願

【開口2字笑翻全場】阿嬤「台味神翻譯」…大家秒懂XD

國際熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

台男侵日本女孩住處「跟進電梯」　遭警逮捕

不只珍奶　外媒介紹「台灣秘密飲品」

即／泰國總理貝東塔「立即解除職務」

被川普開除　前Fed理事庫克正式提告了

浴室常見1物超髒！　細菌黴菌全抹身上

英特爾收到1844億：美政府入股10%

日本27歲保健女老師多次猥褻學生　遭懲戒免職

俄軍大規模空襲基輔　兒童等21人淪焦屍

11歲女童生下嬰兒！　DNA揭和繼父99.9%吻合

更多熱門

相關新聞

備用鑰匙招賊　2萬5紅包遭竊

備用鑰匙招賊　2萬5紅包遭竊

新北市鶯歌區尖山路一處民宅，日前有民眾報案指稱，返家時發現屋內抽屜、包包全被打開，2萬多元紅包錢不翼而飛，警方立即調閱監視器，發現竊嫌從窗戶邊取得備用鑰匙，直接從大門進到屋內行竊。警方鎖定特定男子，並於24小時內，在桃園中壢火車站逮捕竊嫌，並帶回警局偵辦。

娃娃機竊盜犯藏匿旅館　嘉義朴子警逮人

娃娃機竊盜犯藏匿旅館　嘉義朴子警逮人

埔里警方逮捕千米電纜大盜

埔里警方逮捕千米電纜大盜

剪斷1.1萬伏特電纜爆炸　笨賊嚇傻自首下場曝

剪斷1.1萬伏特電纜爆炸　笨賊嚇傻自首下場曝

2惡賊夜闖竹筍園失風暴打園主！警方12小時火速逮人

2惡賊夜闖竹筍園失風暴打園主！警方12小時火速逮人

關鍵字：

竊盜蝙蝠俠佛羅里達州

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面