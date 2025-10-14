郝龍斌推「國民黨北京辦事處」　梁文傑憂弊端：還是要官方對官方

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席參選人郝龍斌14日提出多項兩岸政策，包含國民黨赴北京、上海設辦事處，協助台商、台生，做「民進黨做不了的事」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，國民黨過去也有人士、團體號稱可在對岸幫忙解決問題，但後來都出現弊端，或自己從中謀取利益，「兩岸的協商往來，還是要官方對官方。」

梁文傑14日出席海基會董監事會議，並在會前接受媒體訪問，他提到，兩岸現在的互動往來有困難，都是中共對政治前提的堅持，堅持要台灣、堅持他們想要的東西，「如果台灣各政黨不能團結一致，自行跟中共接觸，甚至設立辦事處，台灣跟中共談判的力量將分散，未必是國人的福氣。」

▼國民黨主席參選人郝龍斌 。（圖／記者徐文彬攝）



梁文傑指出，國民黨過去也有個別人士或團體，號稱可以在對岸幫台商、台灣人解決問題，但後來都出現弊端，或自己從中謀取利益，這些國人都是有印象的，「所以我們還是認為，兩岸之間的協商與往來，還是要官方對官方，才是最佳之道。」

梁文傑說，兩岸條例有規定，除了政府與政府，以及政府授權的單位之外，不能從事與公權力有關的活動，如果設辦事處牽涉到公權力，可能就會有兩岸條例的問題。

不過，梁文傑也強調，目前還不知道郝龍斌所說的辦事處是什麼性質，要看未來怎麼運作，政府才能夠去檢視。