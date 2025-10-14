藍營控中國介選　綠：快請自家立委撤掉助中共介選惡法吧

▲國民黨主席候選人郝龍斌 。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌日前爆料，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，攻擊超過所謂民進黨「1450」的戰力。另一候選人張亞中、藍營媒體人趙少康也直指中國介選，「如果讓大陸介選，中華民國就完了！」且都把矛頭對準鄭麗文。對此，民進黨表示，同樣是國民黨 ，多位藍委包含翁曉玲、許宇甄、游顥等人，卻在立法院提案制定、修訂一系列「惡法」，等於幫中共介選開後門。台灣的民主值得所有政黨一起珍惜，就請黨主席候選人們率先表態，公開要求自家立委撤案吧。

民進黨列舉多項藍委提案，包含第一、不在籍投票法草案：如果開放國人「在中國就可以投票」，將會助長中共介選、傷害選舉公正性；第二、兩岸人民關係條例修正草案：中配取得身分從6年縮短成4年，將會創造「洗人口」的便利條件，進而改變選民結構；第三、衛星廣播電視法修正草案：為特定紅媒集團鬆綁，降低政府的規範，將讓台灣更加陷入中國認知作戰的威脅。

第四、公民投票法修正草案：公投綁大選，恐重現2018年的選務混亂，落入中國醜化台灣民主的圈套；第五、公務人員選舉罷免法修正草案：將民調禁制期從選前10日縮短成3日，不實民調無法有效澄清，恐影響投票結果。

民進黨指出，中共當局試圖不斷介入台灣選舉，已經是眾所皆知的事實，國內外智庫也反覆示警。甚至國民黨自己本身，都是直接的受害者， 民進黨立法院黨團 從去年就不斷提出國安十法，希望強化反制干預、守護民主的能量，可惜卻一再被藍白聯手封殺。

民進黨呼籲，國民黨不要再推「助長中共介選」的惡法了，台灣的民主值得所有政黨一起珍惜，就請郝龍斌、羅智強、鄭麗文、張亞中等「國民黨未來黨主席」率先表態，公開要求自家立委撤案吧。