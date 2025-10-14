罷韓四君子補刀！張博洋酸柯志恩翻車　貼韓國瑜光頭照開噴

▲曾經為罷韓四君子之一的張博洋在臉書，質疑柯志恩對「光頭造型」的人是否有意見 。（圖／翻攝張博洋臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨立委柯志恩近期頻頻在高雄「查案」，刀刀指向高雄市政府，繼先前美濃大峽谷風波後，這回再度針對小港大坪頂「柏油山」與鳳山水庫光電設置問題開砲。無黨籍高雄市議員、曾經罷韓四君子之一張博洋今（14）日直言補刀：「柯志恩委員是不是對光頭造型的人有意見呀？刀刀見骨，結果全砍到自己人。」

張博洋指出，柯志恩與同黨市議員邱于軒日前聯手痛批「大坪頂瀝青堆置成柏油山」，要求市府說明責任。但實際上，該瀝青是小港污水接管工程刨除後依法暫時堆置，整起過程曾多次協調、奔走的，就是國民黨籍在地議員蔡武宏。

「八度協調、依法處理，結果被自己人打成弊案！」張博洋無奈表示，這正是典型的「不做功課就開槍」。

至於柯志恩與立委陳菁徽合攻鳳山水庫光電板案，暗指恐污染水質、破壞濕地，張博洋則笑說：「這件事更離譜，因為設置許可早在108年5月就核發，當時市長是韓國瑜！」

張博洋強調，柯志恩顯然是為了政治操作而非真心關心高雄，「想複製韓流五百天坑，結果反而自己挖坑給自己跳」。他呼籲外地政治人物若真想了解地方問題，應先釐清事實，不要拿高雄當表演舞台。

柯志恩辦公室再次強調，柯志恩委員本於民意代表職責，關注大坪頂「柏油山」案，所有評論皆基於議員質詢與高雄市政府發布過的公開資訊，高雄市政府可以更改說法，但我們絕不接受對柯志恩委員所謂「抹黑」、「為選舉造勢扭曲事實」的不實指控。