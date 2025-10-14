遭批沒戰功、履歷蒼白　鄭麗文稱虛心受教：失敗讓我更強大

▲國民黨黨主席候選人鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉18日投開票，台中市長盧秀燕子弟兵，國民黨立委黃健豪昨質疑國民黨主席候選人鄭麗文，沒有為國民黨贏過選舉，也沒有在中央和地方政府擔任過管理職，「這個履歷真的略顯蒼白無力」。鄭麗文今（14日）在臉書上發長文說明，自己虛心受教，「每一次的失敗都會成為我身上的盔甲，讓我更加強大」。

鄭麗文指出，當年銜中央黨部之命，到台中大里太平參選區域立委，當時的大里太平選區，因為黨部提名政策的失誤，導致前一屆議員全軍覆沒，黨員們各個心存怨懟，現任的從政同志則因司法官司無法參選。當時選區內國民黨一團混亂、派系傾軋，中央、地方都找不到適合的人選，也沒人願意參選，所以一直拖到最後一刻，黨中央才要求她披掛上陣。

鄭麗文回憶，剛到大里太平選區時，人生地不熟，一個人都不認識，當時黨中央並不期待她獲得勝選，地方選區也沒有人相信她會當選。她在短短不到六個月的時間內，成功得到了所有國民黨地方力量的信任與支持。最後雖因國親分裂未能順利當選，這也讓她清楚認知到，在野力量必須整合，才能贏得最終的勝利。

鄭說，當時開出的票數，仍舊讓所有人刮目相看，甚至被認為是奇蹟出現；同時，她也成功幫前總統馬英九總統在自己選區開出了紅盤。她說，還記得落選當天，競選總部的地方耆老、意見領袖們哭成一團，而此後，她也和這些人成為了一生摯友，至今仍舊情誼深厚。當年的選舉，她已經完成了中央黨部交付的任務，也超出了所有人對我參選的期待。

鄭麗文表示，她更想說的是，全台灣有非常多的選區、有各種不同的選戰，中國國民黨不可能在每一個選區、每一次選戰都勝選。有人負責勝選，但也有人負責敗選。「當我們欣喜萬分的慶祝每一場勝選、並將榮光歸於勝選同志的同時，中國國民黨更不能夠忘記每一位替本黨承擔敗選的同志。」

鄭麗文表示，這麼多的艱困選區、曾經有這麼多的同志為了國民黨披荊斬棘，自己黨主席，國民黨一定重情重義、對每一位同志相挺到底，尤其是那些願意替本黨到艱困選區作戰的同志，永遠不會忘記他們的付出和努力。

鄭麗文表示，這次參選黨主席，她一再強調要翻轉南台灣、突破綠色執政的魔咒。昨夜她到國民黨最艱困選區之一的嘉義縣，和當地的黨員同志們相聚，也表達對他們的感謝，感謝他們在這個本黨已連續在野幾十年的選區，依舊堅守自己的崗位、為國民黨努力耕耘，鄭表示，已向他們承諾：「國民黨不但不會忘記你們，而且麗文會永遠跟你們並肩作戰。」

鄭麗文說，派系傾軋、國親不合，導致最終的敗選，這個教訓她銘記在心。正因如此，她比任何人都更加重視團結，也一再強調，國民黨不僅要團結黨內，還要團結藍白、團結在野，才能贏得勝選。

鄭麗文表示，非常感謝台中的人情味，至今仍然溫暖著自己的心；也感謝委員（只黃健豪）的指教，自己會虛心受教。每一次的失敗都會成為自己身上的盔甲，讓她更加強大，也期許自己成為每一位同志最強韌的盾，一起逆風而行、並肩作戰，迎向光明的勝利。