　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高度肯定以哈停火協議　外交部：持續提供人道援助

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普8日晚間宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成第一階段加薩和平協議。對此，外交部今（14日）表達高度歡迎與肯定，台灣將持續與理念相近國家以及具公信力國際非政府組織合作，提供受戰亂影響的民眾人道援助及重建計畫。

美國總統川普（Donald Trump）10月8日晚間宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成第一階段加薩和平協議。哈瑪斯續於10月13日釋放20名以色列倖存人質，以色列則同步釋放近2000名巴勒斯坦囚犯。

川普並於同日在埃及與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持加薩和平峰會，共30多國參與，美國、埃及、卡達和土耳其在會中簽署《加薩宣言》，宣告戰爭結束，確保和平方案執行。

外交部發言人蕭光偉表示，外交部對以哈簽署停火協議表示高度歡迎與肯定，欣見以色列人質平安歸國，加薩民眾重返家園，並對美國、卡達、埃及與土耳其等國積極斡旋促成相關協議表達由衷敬佩。台灣將持續與理念相近國家以及具公信力國際非政府組織合作，提供受戰亂影響的民眾人道援助及重建計畫。

此外，針對台加貿易協議，蕭光偉表示，台灣和加拿大是密切合作的理念相近夥伴。雙方近年在衛生、科技、關務、經貿及原住民交流等領域也都持續擴大合作面向，彰顯兩國在印太區域日益深化的交往與互動已為雙方提供更多機會與願景。

蕭光偉舉例，今年8月台加簽署合作備忘錄，攜手保護海洋環境與經濟，打擊船隻以匿名方式進行「非法、未報告及不受規範」（IUU）之漁業海上活動，進一步維護印太地區的繁榮及穩定。

有關經貿投資協議，蕭光偉指出，行政院經貿談判辦公室也已經對外說明，拓展國際經貿空間一直是我國對外貿易政策的重要一環，台灣與加拿大於2023年完成簽署投資促進及保障協議（FIPA），去年接續簽署「科學、技術及創新協議」（STIA），雙方也建立次長層級經貿對話平台（CTEC），台加雙邊均樂見持續深化各領域合作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新車降價無望？汽車公會曝關稅
快訊／長榮空姐病逝火化　勞動局報告出爐　
快訊／台股翻黑！　法人：留心兩大訊號出現
《黑暗榮耀》男星離婚　斷開9年妻
獨／回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚：後悔做好人
長榮空姐疑罕病猝逝　病友現身說法：注意3大關鍵症狀
23歲女遊花蓮遭打死棄屍！　只剩殘缺白骨
美籍網紅當鏟子超人遭檢舉調查！　移民署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

高度肯定以哈停火協議　外交部：持續提供人道援助

遭批沒戰功、履歷蒼白　鄭麗文稱虛心受教：失敗讓我更強大

水庫設光電板惹議　卓榮泰：未來若不能處理水質問題就不開發

罷韓四君子補刀！張博洋酸柯志恩翻車　貼韓國瑜光頭照開噴

桃園議長邱奕勝表態支持鄭麗文　「她有能力帶領國民黨重新出發」

讚北市府處理輝達案從連滾帶爬變從從容容　王世堅：蔣萬安想通了

高鐵「車廂寧靜」家長炸鍋　4小黨籲調整政策、落實親子友善

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

高度肯定以哈停火協議　外交部：持續提供人道援助

遭批沒戰功、履歷蒼白　鄭麗文稱虛心受教：失敗讓我更強大

水庫設光電板惹議　卓榮泰：未來若不能處理水質問題就不開發

罷韓四君子補刀！張博洋酸柯志恩翻車　貼韓國瑜光頭照開噴

桃園議長邱奕勝表態支持鄭麗文　「她有能力帶領國民黨重新出發」

讚北市府處理輝達案從連滾帶爬變從從容容　王世堅：蔣萬安想通了

高鐵「車廂寧靜」家長炸鍋　4小黨籲調整政策、落實親子友善

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

長榮空服員請假制度引關注　工會21日將提4訴求與資方協商

KK園區擴大！緬甸詐騙園區用星鏈重啟運作　泰國斷網也沒用

i郵購「1700項台灣農產好物」祭5優惠　年拚2600萬業績

快整理房間！3類日常用品「悄悄變金礦」　這夯品可望飆破百萬

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

庫克突然現身上海！　第一站看LABUBU展

韋禮安打電話沒人接「被分手」！　惆悵失落心聲全曝光

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

政治熱門新聞

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

朝野共識！普發1萬特別預算10/17完成三讀　預計11月中下旬可請領

長榮空姐抱病上班猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班為避免扣考績」

南投副議長：郝龍斌當選就退黨

陳其邁震怒！柏油山」戰火升級　柯志恩轟市府一條龍攻擊

ET民調／國民黨主席選舉會投誰？　49.1%黨員支持鄭麗文

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

採購120元長效水惹議　顧立雄：國內有產能就依國內價格招標

黃國昌爆組「網路駭客」禁衛軍　成員曝光

不忍了！　柯建銘突發刑事告訴狀提告吳子嘉

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

更多熱門

相關新聞

川普登《時代雜誌》封面　大讚任內重要成就

川普登《時代雜誌》封面　大讚任內重要成就

美國《時代雜誌》最新一期以美國總統川普（Donald Trump）為封面人物，主題為「他的勝利」（His Triumph），聚焦他在促成以色列與哈瑪斯（Hamas）和平協議的首個階段所取得的重大成果。《時代雜誌》形容，這項協議可能成為川普第二任期的重要代表作，並為中東局勢帶來戰略性的轉折。

迎接獲釋兒子　癱瘓爸站起緊擁畫面曝光

迎接獲釋兒子　癱瘓爸站起緊擁畫面曝光

加薩停火還沒完　CNN點出3後續挑戰

加薩停火還沒完　CNN點出3後續挑戰

拜登發文「大讚川普」：為和平努力

拜登發文「大讚川普」：為和平努力

以哈完成最後交換　川普宣布：加薩戰爭結束

以哈完成最後交換　川普宣布：加薩戰爭結束

關鍵字：

外交部以色列加薩走廊

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面