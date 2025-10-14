高度肯定以哈停火協議　外交部：持續提供人道援助

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普8日晚間宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成第一階段加薩和平協議。對此，外交部今（14日）表達高度歡迎與肯定，台灣將持續與理念相近國家以及具公信力國際非政府組織合作，提供受戰亂影響的民眾人道援助及重建計畫。

美國總統川普（Donald Trump）10月8日晚間宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成第一階段加薩和平協議。哈瑪斯續於10月13日釋放20名以色列倖存人質，以色列則同步釋放近2000名巴勒斯坦囚犯。

川普並於同日在埃及與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持加薩和平峰會，共30多國參與，美國、埃及、卡達和土耳其在會中簽署《加薩宣言》，宣告戰爭結束，確保和平方案執行。

外交部發言人蕭光偉表示，外交部對以哈簽署停火協議表示高度歡迎與肯定，欣見以色列人質平安歸國，加薩民眾重返家園，並對美國、卡達、埃及與土耳其等國積極斡旋促成相關協議表達由衷敬佩。台灣將持續與理念相近國家以及具公信力國際非政府組織合作，提供受戰亂影響的民眾人道援助及重建計畫。

此外，針對台加貿易協議，蕭光偉表示，台灣和加拿大是密切合作的理念相近夥伴。雙方近年在衛生、科技、關務、經貿及原住民交流等領域也都持續擴大合作面向，彰顯兩國在印太區域日益深化的交往與互動已為雙方提供更多機會與願景。

蕭光偉舉例，今年8月台加簽署合作備忘錄，攜手保護海洋環境與經濟，打擊船隻以匿名方式進行「非法、未報告及不受規範」（IUU）之漁業海上活動，進一步維護印太地區的繁榮及穩定。

有關經貿投資協議，蕭光偉指出，行政院經貿談判辦公室也已經對外說明，拓展國際經貿空間一直是我國對外貿易政策的重要一環，台灣與加拿大於2023年完成簽署投資促進及保障協議（FIPA），去年接續簽署「科學、技術及創新協議」（STIA），雙方也建立次長層級經貿對話平台（CTEC），台加雙邊均樂見持續深化各領域合作。