ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

記者詹詠淇／台北報導

三年一度的第42屆「國際民航組織」（ICAO）大會已於3日閉幕，外交部今（14日）表示，國際社會支持我國參與ICAO的聲量愈發強勁，尤其近年中國數度無視ICAO規範，擅自宣布改變及啟用M503等航路，並多次在台灣周邊海空域無預警進行軍演，嚴重威脅區域和平穩定及飛航安全，不僅引發各國高度關切，也更加彰顯我國推動參與ICAO的正當性及必要性。自2022年上屆大會以來，全球近百國、逾萬名政要、國會議員及各界友人以多元方式聲援我國專業參與ICAO等聯合國體系及國際組織，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，美國運輸部長已連續兩屆在ICAO大會明確發言支持台灣參與ICAO，美國駐團代辦Anthony Clare更首度於本屆大會駁斥中方扭曲聯大第2758號決議，重申該決議並未排除台灣參與如ICAO等技術或專門機構；法國、德國及紐西蘭等理念相近國家也以間接方式在大會聲援我國。

外交部說，身為ICAO會員的我國友邦吐瓦魯國、馬紹爾群島共和國、帛琉共和國、史瓦帝尼王國、瓜地馬拉共和國、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖文森及格瑞那丁、貝里斯及巴拉圭共和國等均以執言、發表書面聲明、致函或社群媒體貼文等方式為我國發聲，美國在台協會及英國在台辦事處則在社群媒體推文支持我國參與ICAO。

此外，外交部指出，今年7月「澳英部長級諮商」的聯合聲明、9月美日韓三國外長在紐約會晤後發布的聯合聲明、瑞典基礎建設部長Andreas Carlson及愛爾蘭副總理暨外交部長哈里斯（Simon Harris）等都明確表達支持我國參與ICAO等國際組織。另自2024年2月起，美國國務院發言人、日本外務大臣上川陽子、法國外交部長塞儒內（Stéphane Séjourné）、瑞典外長Tobias Billström、加拿大交通部、荷蘭外交部、英國外交部、歐盟對外事務部（EEAS）、貝里斯、聖露西亞及吐瓦魯等國的政府高層官員也對中國未先與我國協調，片面改變M503航路，並擅自啟用W121、W122及W123等航路，以多元方式表達嚴正關切。

立法部門方面，外交部表示，美國聯邦參、眾議院及30個州議會、英國、加拿大、荷蘭、德國、法國、瑞典、匈牙利、西班牙、義大利、愛爾蘭、瑞士、以色列、墨西哥、阿根廷、烏拉圭、瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯與巴拉圭等近20國中央及地方議會以通過友我決（動）議、致函及發表聲明等方式，公開支持台灣參與ICAO及反對中國片面改變M503等航路。

外交部說，交通部民用航空局副局長林俊良率領的「ICAO行動團」於本屆ICAO大會期間，與各國代表團及民航相關專業組織進行27場雙邊會談，另首度在加拿大國會「國家媒體發布廳」（National Press Gallery）舉行國際記者會，獲加國「有線公共事務頻道」（CPAC）在網路及電視頻道全程直播。該頻道並專訪林副局長，且於黃金時段播出，對提升我國推案聲量至有助益。

外交部說明，交通部長陳世凱的專文、外館投書、館長受訪及友我報導共獲38國主流媒體刊出161篇，重要者包括日本「產經新聞」、韓國「Edaily日報」、泰國「新新聞報」（Khaosod）、美國「郵報」（The Post Newspaper）、加拿大「國會山莊時報」（The Hill Times）、英國「金融城早報」（City AM）、西班牙「電訊報」（El Telegrama）、義大利「真理報」（La Verità）、義大利「蟻報」（Le Formiche）、阿根廷「號角日報」（Clarín）、墨西哥「墨西哥太陽報」（El Sol de México）及史瓦帝尼「觀察家報」（Eswatini Observer） 等。外交部及各外館臉書、X、IG、Threads等新媒體平台於國際民航組織大會推案期間，共計發布1,143則貼／推文，總觸及／曝光數逾227萬次，成效較上屆更佳。

外交部重申，當前全球民航發展面臨諸多挑戰，ICAO不應遺漏任何人。唯有納入包括台灣在內所有利害關係者的共同參與，才能促成ICAO提倡的「安全天空、永續未來」（Safe Skies, Sustainable Future）目標真正實現。外交部呼籲ICAO正視國際挺台參與的正義之聲，秉持專業中立原則，邀請台灣參加包括大會在內的ICAO各項會議、機制及活動。