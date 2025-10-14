美國默許！哈瑪斯重返街頭試圖掌權　射殺33人

▲哈瑪斯成員重返街頭，在美國默許下暫時充當當地維護治安力量。（圖／志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

自加薩停火協議生效以來，勢力大幅削弱的哈瑪斯正試圖重新掌控加薩地區局勢，並已開始鎮壓挑戰其權威的地方派系，造成至少33人死亡。同時，美國似乎默許哈瑪斯在短期內暫時維持加薩的治安，以防混亂擴大。

路透社報導，2名駐加薩的安全消息人士指出，停火生效後，哈瑪斯逐步派遣人員重返街頭，但行動謹慎，擔心組織隨時可能瓦解。該組織在經歷以色列長期的猛烈攻勢後，試圖藉由重新部署軍事與警力部隊，重建其在當地的控制力。

哈瑪斯的軍事派別「卡薩姆旅」（Qassam Brigades）13日出現在南加薩一家醫院外，負責移交最後一批以色列人質。影片顯示，多名武裝成員整齊列隊，其中一人佩戴「影子部隊」（Shadow Unit）識別章；據哈瑪斯內部人士透露，該部隊過去專責看守人質。

一名加薩安全官員表示，停火以來，哈瑪斯已擊斃一個「與加薩市家族勢力有關的幫派」32名成員，另有6名哈瑪斯人員在衝突中死亡；隨後，社群媒體流傳一段影片顯示，數名蒙面持槍男子在街上強迫至少7人跪地後開槍射殺，旁觀者高喊「真主至大」，稱被殺者為「以色列合作者」。影片拍攝地疑為加薩，但路透社尚未能核實事件真實性、地點與日期，哈瑪斯官方也未立即回應。

哈瑪斯主導的當地政府9月才剛公開處決3名被控與以色列合作的男子，並將影像發布至網路，引發國際關注。

美國總統川普先前提出的加薩和平方案，規劃在國際監督下，由巴勒斯坦委員會接管加薩，並成立非軍事化自治政府，取代哈瑪斯的統治。該方案也包含建立一支受訓於國際維穩部隊的巴勒斯坦警察部門；然而，川普在啟程前往中東途中受訪時透露，美方暫時允許哈瑪斯在加薩維持治安，「他們希望停止問題，我們也批准他們在一段時間內這麼做。」

停火生效後，哈瑪斯政府媒體辦公室主任薩瓦巴塔（Ismail Al-Thawabta）表示，該組織不會讓加薩陷入安全真空，「我們將維護公共安全與財產。」