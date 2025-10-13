　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮座艙長稱「機上叫救護車要自費」？機場航務員揭SOP：完全免費

長榮空服員病逝消息，引發輿論譁然。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

一名機場航務單位人員向本刊說明，若在空中有需要醫療資源，機長會聯繫地面，機場航務組就會派消防隊救護車，到機坪待命。等飛機一停好，升降救護車會在機艙門口，馬上將人接下來，不用走一般旅客的空橋，直送就近醫院，「整個過程都不用付費」。

該名航務單位人員表示，在機上有需要醫療資源，是很常有的事，無論是旅客還是機組人員，都是免費的。強調：「機場的原則就是，只要有需求，就會支援。」因此外傳座艙長指「要自費」的說法，恐怕是有誤解。

回顧整起事件，一名長榮空服員執勤為期4天的米蘭航班，去程時就已出現身體不適，返台前仍持續不舒服，曾向座艙長表達希望能以乘機組員（SNY）身分返台休養未獲准。回程中，組員原打算聯絡醫療線上支援系統（Medlink），卻最終未執行。落地後，該名空服員再度請求協助叫救護車，但座艙長以「需自費」為由拒絕，並要求其自行步行下機。返台後空服員病情惡化住院，於10日離世。

對此，長榮航空今回應，已展開內部調查，將釐清相關情形，並協助家屬處理後續事宜。桃園市空服員職業工會也呼籲公司應正視制度問題與請假文化，避免類似悲劇重演。桃園勞檢局則介入調查。

稍早，座艙長發布7點聲明，針對「是否叫救護車」一事，她表示，下機前當事空服員曾提及要叫救護車，她同意後，對方又改口說先在機邊看醫生。座艙長強調，當時也提醒對方記得拿轉診單、方便就醫。考量早班等傷患車需等待時間，雙方討論後決定慢慢步行下機，再由組員攙扶、地勤接手。她坦言自責未及時啟動醫療通報，也表示事後仍持續關心對方，卻被誤解為假關心，感到難過。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

鏡週刊長榮航空座艙長救護車

