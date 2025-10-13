　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼女傭閃辭嫁機師未婚夫　驚人身家曝光！工作只是「體驗人生」

一名印尼富家千金選擇在香港當女傭體驗人生。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

人不可貌相！一位香港雇主透過社交平台Threads揭露一件匪夷所思的事，她家中聘請多年的印尼籍幫傭真實身份竟是個不折不扣的「富家千金」，讓人意想不到。這位年約二十多歲的女傭日前突然提出希望提前終止合約，返回印尼籌備婚事，全家人原本都十分憂心她是否陷入了「網路愛情詐騙」，但當聽到男方的優渥條件後，態度瞬間一百八十度大轉變，大力稱讚：「這是個好男人，馬上就地結婚吧！」

綜合港媒報導，雇主透露，該名女傭曾秀出男友的相片，照片中的男子「外型俊朗挺拔，還身著飛行員制服」，而且男方從兩人交往的學生時代開始，每月固定給她約3,000港元（約1.2萬元新台幣）生活費，還承諾她返國結婚生小孩後，將加倍獎金到6,000港元（約2.4萬元新台幣）。雇主聞言難以置信，恍然大悟女傭原本表示來港是來體驗人生是真的，「別說房子了，人家在印尼還有農場、咖啡豆園和可可豆田！」

貼文曝光後，引發網友熱議，部分網友認為許多印尼籍幫傭其實家境優渥，只因當地普通職位薪水普遍偏低，僅有3,000港元上下，所以才遠赴香港賺更多的錢；不少人則打趣表示：「原來這位姐姐是來打工度假的！」「能為體驗人生而工作，果然是有錢人的生活方式」「她比你還有錢卻來當傭人，太誇張了！」

還有網友分享親身經驗或見聞，「我以前的印尼姐姐是軍官的女兒，因為早戀讓父親不滿，被逼出來體驗人生」「我家的印尼姐姐以前就有房有地還有車，她說來香港工作是上天給她的任務，要照顧有需要的人，真是個天使！」


10/12 全台詐欺最新數據

