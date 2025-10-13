長榮空姐猝逝爆內控疏失！工會轟「違法大戶」：請病假還要被懲罰

▲空服員抱病上班猝逝，桃園勞動檢查處前往長榮航空調查。（圖／勞檢處提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

長榮航空34歲孫姓空服員自米蘭返台後身體不適，返台16天後不幸離世，引發外界關注是否存在請假受限或管理疏失。對此，長榮航空企業工會與桃園市空服員職業工會13日聯合發出聲明，強烈譴責長榮航空未盡保護員工之責，痛批公司「是台灣的違法大戶」，並要求全面檢討管理制度與出勤規範。

工會指出，今日桃園市政府及勞動部前往長榮航空進行勞動檢查，工會依法派員陪同。然公司在勞檢現場的說法與座艙長（事務長）供述，皆與目前空服員社群中流出的資訊不符。為避免真相被掩蓋，工會當場要求主管機關應訪談同班其他空服員與相關地勤，以還原當時狀況。桃園市府與勞動部也已同意進一步訪調，以釐清事發經過。

工會進一步指出，孫員在飛行途中已多次反映身體嚴重不適，座艙長卻未依規上報，且依據民航局說明，該班機報告中「並未提及空服員生病」，顯示機上緊急應變流程明顯失靈，導致後續調查延宕。工會強烈譴責長榮航空與座艙長的處理失當，要求公司嚴肅追責並向家屬正式道歉。

兩大工會同時揭露，長榮航空針對空勤人員請病假或臨時特休設有懲罰性規範，不僅會影響考績與航班排班，甚至對特定時段加重處分，造成員工不敢正視病情。工會認為此舉違反《勞基法》與《性別平等工作法》等規定，已構成未盡保護勞工安全健康的義務。

工會嚴正呼籲，長榮航空不得以個案為由推卸責任或切割當事人，應從制度層面徹底檢討管理與出勤制度。「如果長榮不正視問題，未來恐怕還會有更多讓人心碎的憾事。」工會強調，將持續監督公司調查進度，確保真相公開、制度改革落實。

根據桃園市勞檢處初步調查，孫員出勤紀錄符合《勞基法》，但已著手釐清是否有請假遭拒情形，並將訪談同班機組員。勞檢處也表示，本案是否涉及過勞或職業疾病，將在徵詢家屬意願後進一步調查。