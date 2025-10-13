　
社會 社會焦點 保障人權

長榮空姐猝逝爆內控疏失！工會轟「違法大戶」：請病假還要被懲罰

▲▼空服員抱病上班猝逝，桃園勞動檢查處前往長榮航空調查。（圖／勞檢處提供）

▲空服員抱病上班猝逝，桃園勞動檢查處前往長榮航空調查。（圖／勞檢處提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

長榮航空34歲孫姓空服員自米蘭返台後身體不適，返台16天後不幸離世，引發外界關注是否存在請假受限或管理疏失。對此，長榮航空企業工會與桃園市空服員職業工會13日聯合發出聲明，強烈譴責長榮航空未盡保護員工之責，痛批公司「是台灣的違法大戶」，並要求全面檢討管理制度與出勤規範。

工會指出，今日桃園市政府及勞動部前往長榮航空進行勞動檢查，工會依法派員陪同。然公司在勞檢現場的說法與座艙長（事務長）供述，皆與目前空服員社群中流出的資訊不符。為避免真相被掩蓋，工會當場要求主管機關應訪談同班其他空服員與相關地勤，以還原當時狀況。桃園市府與勞動部也已同意進一步訪調，以釐清事發經過。

工會進一步指出，孫員在飛行途中已多次反映身體嚴重不適，座艙長卻未依規上報，且依據民航局說明，該班機報告中「並未提及空服員生病」，顯示機上緊急應變流程明顯失靈，導致後續調查延宕。工會強烈譴責長榮航空與座艙長的處理失當，要求公司嚴肅追責並向家屬正式道歉。

▲▼空服員抱病上班猝逝，桃園勞動檢查處前往長榮航空調查。（圖／勞檢處提供）

兩大工會同時揭露，長榮航空針對空勤人員請病假或臨時特休設有懲罰性規範，不僅會影響考績與航班排班，甚至對特定時段加重處分，造成員工不敢正視病情。工會認為此舉違反《勞基法》與《性別平等工作法》等規定，已構成未盡保護勞工安全健康的義務。

工會嚴正呼籲，長榮航空不得以個案為由推卸責任或切割當事人，應從制度層面徹底檢討管理與出勤制度。「如果長榮不正視問題，未來恐怕還會有更多讓人心碎的憾事。」工會強調，將持續監督公司調查進度，確保真相公開、制度改革落實。

根據桃園市勞檢處初步調查，孫員出勤紀錄符合《勞基法》，但已著手釐清是否有請假遭拒情形，並將訪談同班機組員。勞檢處也表示，本案是否涉及過勞或職業疾病，將在徵詢家屬意願後進一步調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
逃逸移工「賣帳戶給詐團」暴增4倍　王世堅：人跑了重罰也沒用
中國半導體設備大突破　31款自製設備涵蓋關鍵製程
嘉義透天厝「開價5580萬」太衝擊！　他驚喊：退休回鄉夢碎
家寧新片被抓包「私帳自問自答」衝流量
快訊／統一殊死戰5局結束領先桃猿！
她每天堅持3習慣　成功甩肉51公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

相關新聞

空服員病逝　勞動部：長榮多次違法

空服員病逝　勞動部：長榮多次違法

長榮航空一名34歲的空服員抱病上班、返台後不幸猝逝，勞動部13日出面表示，已與桃園市府勞檢處前往長榮初步調查，經了解，當事人確實在上個月25日自義大利返台的班機上服務，從過去紀錄來看，長榮多次違反法規，未來將加強勞檢，若確認此案有管理疏失，將依法開罰。

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

立榮怪客機上嗑7便當「邊吐給空服清」！

立榮怪客機上嗑7便當「邊吐給空服清」！

獨／長榮航「請病假扣年度考評」！內部規定曝　周末請假扣雙倍

獨／長榮航「請病假扣年度考評」！內部規定曝　周末請假扣雙倍

獨／空服員姊怒轟座艙長「虛偽關心」：身為主管有任何擔當嗎？

獨／空服員姊怒轟座艙長「虛偽關心」：身為主管有任何擔當嗎？

關鍵字：

空服員長榮航空工會聲明勞動檢查管理制度

讀者迴響

熱門新聞

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

更多

