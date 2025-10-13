國民黨魁之爭開第一槍　南投副議長：郝龍斌當選就退黨

▲潘一全開第一槍！若郝龍斌當選就退黨。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

國民黨主席改選選戰進入白熱化，為爭黨魁一位鬧分裂，不僅黨內人士各自表態站隊，還傳出大陸介選爭議。南投縣議會副議長潘一全表態支持鄭麗文，13日再度發文放話，若郝龍斌當選，就是他「退黨」的時候，開出第一槍。

國民黨魁之爭6位候選人競爭激烈，隨著選戰進入倒數，黨內互打態勢搬上檯面，新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科和台東縣長饒慶鈴等大咖都表態挺郝龍斌，目前南投僅市長張嘉哲表態支持郝，55歲的副議長潘一全則開出第一槍，「郝龍斌若當選，就該退黨了。」

事實上，潘一全近日接連發文談黨內選舉，痛批「一群老人又要把國民黨主席選舉搞臭掉，什麼又有大陸介入。」稱這就是為什麼國民黨要改變的理由。13日凌晨他再度發文直指，若郝龍斌當選主席，「也就是我對國民黨，沒有希望了，也是我該退黨的時間了。」

潘一全相當勇於表態，2023年8月，他就曾嗆聲國民黨提名總統參選人侯友宜，「人需要他時，把人家當空氣，現在需要人家幫他，就說他拜關公。不要自己感覺良好，侯友宜一定不會當選，如會當選，我一輩子吃素。」

▼國民黨黨主席選戰白熱化。（圖／記者黃克翔攝）

