疲於奔命！國慶連假南投5起山域救援　動員35人+直升機3架次

▲山友因淋雨失溫無法自行行動，通報警消協助救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投縣玉山國家公園「八通關山」昨（12）日晚間發生登山意外，一名68歲簡姓男山友與友人2人組隊登山，原訂9日自東埔登山口出發、攀登「八大秀」後於今(13)日下山，未料昨日晚間攻頂返程途中遇上滂沱大雨，全身裝備被雨水浸濕、體溫驟降，出現失溫無力狀況，所幸即時通報消防局求援，最終在雨夜中獲救。

南投縣消防局指出，昨日晚間7時許接獲報案後，立即調派玉山分隊人員待命進山趕赴現場，，於晚間10時許成功找到簡男，立即提供保暖衣物與熱水協助回溫。經過補充熱能與短暫休息後，簡男體力逐漸恢復，兩名山友在巡查員陪同下於今日凌晨0時許安全抵達觀高山屋，休息一晚後於早晨評估體況良好，自行下山。

消防局表示，這起救援能在短時間內完成，歸功於巡查員夜間冒雨搜索，成功爭取黃金時效；此外，國慶3天連假南投山區意外頻傳，已連續發生5起山域事故，其中包含10日在南三段無雙山西嶺發生山友摔傷意外、11日在南三段櫧山北鞍營地發生山友因高山症意識模糊、11日在鹿谷陳東坑山發生山友迷路、12日在干卓萬18連峰發生山友因高山症意識模糊。累計出動地面搜救人員35人次、直升機3架次，多起任務為夜間執行，風險極高。

消防局提醒，山區氣候多變、山徑濕滑，登山民眾應隨時掌握天候變化並注意自身身體狀況，確實攜帶保暖及防雨裝備，以免因失溫或體力不支釀禍，也能減少搜救人員冒險出勤的風險。