寧靜車廂只是為了KPI　精神科醫師揭「高鐵1大問題」更該解決

▲高鐵車廂。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣高鐵9月推出「寧靜車廂」政策，原意是希望營造安靜乘車環境，沒想到實施後爭議不斷，對此，精神科醫師沈政男指出，根據2024年高鐵乘客滿意度調查，95％的乘客表示滿意，根本沒有推動寧靜車廂的需求，認為只是新任董事長史哲為了報告時有「亮眼的KPI」，高鐵更應該解決自由座太擁擠的問題。

沈政男在臉書發文，台鐵曾公布旅客抱怨簡訊，一年數萬件，其中24％與寧靜車廂有關；然而，高鐵2024年做過乘客滿意度調查，滿意度高達95%，包括車廂乘坐品質，「這樣還有必要搞什麼『寧靜車廂』嗎？要不要也公布一下相關抱怨數據，看看有多少人抱怨高鐵車廂太吵？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男認為，此政策只是為了讓前政務委員、高鐵董事長史哲，可以在閣揆卓榮泰面前報告新政策KPI。他感嘆，台灣公家機關都在搞KPI，尤其是當官的人，殊不知，數字是死的，人是活的，「當你以為KPI數字提升了、好看了，其實，比如醫院用了KPI，很多時候本末倒置，根本服務品質就下降了。」

高鐵試行寧靜車廂政策，16天內勸導了1萬多次，其中關於幼童勸導只有零星次數，但實際數字未說明，沈政男質疑，「零星是多少？如果是一%，就是一百多次，五%就是六百次，到底是多少？」他也提到，講手機、看影片與幼童吵鬧被勸導，是不同性質的行為，被勸導者的感受也截然不同。

沈政男表示，年輕爸媽帶著幼童搭高鐵，每次要上車就會倍感壓力，甚至在規劃旅程時就開始焦慮，擔心小孩在高鐵車廂吵鬧會引起紛爭。他點出，台灣已經進入「厭老」與「厭童」的時代，原因就是不婚不生成為主流，「我就呼籲大家，必須起來制止這股厭世歪風」，政府應設法促進理解與同理，而非放任對立。

沈政男表示，高鐵最大的問題是「自由座太擁擠」，擠到可以聽到旁邊乘客的心跳聲，「你不去處理自由座太擁擠的問題，搞什麼『寧靜車廂』，根本就是本末倒置。」