生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本沒有「寧靜車廂」也超安靜　日作家揭關鍵：恐變另一種博愛座

▲▼高鐵車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲高鐵近日推出「寧靜車廂」，意外引發正反論戰。（圖／記者劉維榛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高鐵9月推出「寧靜車廂」，不料卻傳出有2寶媽被舉牌勸導，必須帶寶寶到門外走道安撫，被迫將大寶獨自留在座位上，引發爭議。對此，日本作家福澤喬透露，日本並沒有「寧靜車廂」，因為在車廂內保持安靜是常識，但讓他好奇的是，「寧靜車廂」會不會變成另一種「博愛座」？

福澤喬在臉書粉專「Joel來談日本」發文表示，前陣子，有記者朋友問他「日本有沒有寧靜車廂？」他想了半天後回答：「搭日本的公共交通工具，保持車廂的安靜是常識，如果印象沒有錯的話。應該沒有寧靜車廂的設計，反而有可以開視訊會議、講電話的工作車廂的設計。」

福澤喬坦言，其實我比較好奇的是，如果沒有真正理解「寧靜車廂」的設計用心，「寧靜車廂」會不會成為另外一種「博愛座」？

許多網友看完紛紛留言，「需要寧靜車廂，代表車廂內不寧靜」、「寧靜車廂就是博愛座的放大版」、「人如果沒有自覺，再多的規定、限制都是多餘」、「日本的常識公德心是台灣的知識」、「有一年我搭東北新幹線，有看到座位告示，希望在車廂使用筆電，敲鍵盤的聲音要節制，尤其是敲enter的時候」。

還有人提議，「有寧靜車廂，那可不可以也要有「芬芳車廂」（體味管理）？」、「工作車廂感覺不錯，讓大家可以盡情敲鍵盤或是開視訊會議」、「有個「不自愛車廂」也很不錯，給那些大聲講話聽音樂看影片吵人的、腳開開妨礙鄰座的、太愛聊天的、體味太重的人」。

有網友分享「有一次在北海道坐電車，嬰兒在哭鬧，我和太太已經盡力安撫，結果竟然有乘客找來職員要我們處理，請教一下可以怎麼處理？是要把嬰兒扔到車外嗎？」對此，另一名網友指出：「 短程你應該自己下車處理、長程到車上多功能室處理，這在日本也算常識！」

還有人補充，日本那種把不想造成他人困擾列為首要事項的國度，看一位媽媽帶小孩想去餐廳吃個飯，都還要很卑微地詢問店員：「不好意思我帶了小孩，是否可以讓我用餐？」換作是台灣大多數餐廳，兒童友善程度高，育嬰室、尿布檯等也做得愈來愈體貼，甚至在大眾運輸被讓座，「台灣大環境厭童嗎？網路上也許有感受到，但實際上，我覺得台灣的友善度不會輸日本。」

▼高鐵推出「寧靜車廂」新制，若未保持安靜，會被舉牌勸導。（圖／高鐵公司提供）

▲▼高鐵,寧靜車廂,台灣高鐵。（圖／高鐵公司提供）

 
