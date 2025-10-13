　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菁徽轟鳳山水庫驚見光電板　高市府曝：韓國瑜同意籌設許可

▲陳菁徽立委在臉書揭露鳳山水庫有光電板 。（圖／翻攝立委臉書）

▲陳菁徽立委在臉書揭露鳳山水庫有光電板 。（圖／翻攝立委臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

立委陳菁徽在13日的時候，透過臉書揭露鳳山水庫也有光電板，痛批為何沒有經過環評，就跟烏山頭水庫的光電板一樣，想怎麼蓋就怎麼蓋，根本無視曾經被列為重要濕地，是一級保育類動物遊隼與白尾海雕的棲息地。對此，高雄市政府提出公文回擊，表示這是2019年5月由韓國瑜市長發函同意籌設許可。

陳菁徽在臉書揭露自己國慶連假期間，接獲民眾陳情之後趕往鳳山水庫現場。結果看到鳳山水庫時，「整片光電板鋪天蓋地」，令人震驚。該處原為具復育功能的重要濕地，如今卻被大片鏡面反光的太陽能板取代。

陳菁徽指出，鳳山水庫光電案竟無需環評審查，與烏山頭水庫情況如出一轍，「想怎麼蓋就怎麼蓋」，批評政府高喊「淨零轉型」口號，卻在缺乏完整評估下犧牲棲地與自然景觀，「這不是綠能轉型，而是破壞換取政績」。她直言：「真正走板的，不是誰的致詞，而是我們對土地的誠實。」她呼籲政府誠實面對錯誤與民意，「如果繼續裝作沒看見，未來我們還會看見什麼？」

▲高雄市政府拿出公文，上面有韓國瑜名字 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府拿出公文，上面有韓國瑜名字 。（圖／高雄市政府提供）

對於鳳山水庫及烏山頭光電爭議，立委柯志恩也提出質疑。她指出：「台灣的光電板已經缺到連水庫都要架設這麼多嗎？」若發生意外或污染，恐影響民生用水安全。

柯志恩表示，雖然目前有人主張「水庫水清澈不受影響」，但缺乏充分驗證。她強調，中央環境部應嚴格監督並提出明確說明，「對於人民非常關切的用水安全，不分黨派的民代都有責任要求政府給出交代。」

對此，高雄市政府經發局發出書面說明指出，鳳山水庫太陽能光電案早於108年5月即由時任市長韓國瑜發函，同意籌設許可審查意見。經發局強調：「立法委員問政應該先釐清事實，不該只為選舉刻意抹黑。」

經發局補充，本案是由台電公司向經濟部能源局（現能源署）申請籌設許可，並經高市府函覆同意後，認定非屬《水污染防治法》列管之事業種類；光電板設置地點亦不在公告劃定的水源水質保護區或飲用水取水口一定距離範圍內，「相關程序均依法辦理，並未逾越法規」。

▲陳菁徽立委在臉書揭露鳳山水庫有光電板 。（圖／翻攝立委臉書）

▲陳菁徽立委在臉書揭露鳳山水庫有光電板 。（圖／翻攝立委臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
逃逸移工「賣帳戶給詐團」暴增4倍　王世堅：人跑了重罰也沒用
中國半導體設備大突破　31款自製設備涵蓋關鍵製程
嘉義透天厝「開價5580萬」太衝擊！　他驚喊：退休回鄉夢碎
家寧新片被抓包「私帳自問自答」衝流量
快訊／統一殊死戰5局結束領先桃猿！
她每天堅持3習慣　成功甩肉51公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

逃逸移工「賣帳戶給詐團」暴增4倍　王世堅：人跑了重罰也沒用

大坪頂變柏油山！藍女將戰高市府　柯志恩籲賴瑞隆：向選民交代

陳菁徽轟鳳山水庫驚見光電板　高市府曝：韓國瑜同意籌設許可

北市發函新壽合意解約　顏若芳拋1解方「有望省下百億分手費」

議員爆大巨蛋逃生前得先「健身」移盆栽　北市府：檢查符合規定

傳鄭麗文當選黨主席呼聲最高　藍委憂中國介入但無直接證據　

郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

高市府大動作反擊「大坪頂」烏龍爆料　柯志恩嗆：幫業者解套？

游淑慧稱對付新壽「能戰才能和」　蔣萬安：市府不會被外界綁架

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

逃逸移工「賣帳戶給詐團」暴增4倍　王世堅：人跑了重罰也沒用

大坪頂變柏油山！藍女將戰高市府　柯志恩籲賴瑞隆：向選民交代

陳菁徽轟鳳山水庫驚見光電板　高市府曝：韓國瑜同意籌設許可

北市發函新壽合意解約　顏若芳拋1解方「有望省下百億分手費」

議員爆大巨蛋逃生前得先「健身」移盆栽　北市府：檢查符合規定

傳鄭麗文當選黨主席呼聲最高　藍委憂中國介入但無直接證據　

郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

高市府大動作反擊「大坪頂」烏龍爆料　柯志恩嗆：幫業者解套？

游淑慧稱對付新壽「能戰才能和」　蔣萬安：市府不會被外界綁架

「寧靜車廂」挨轟不親子！高鐵撤宣導牌轉彎：不再派員舉牌提醒

不斷更新／林岱安再度建功！　單場第2安率統一7局3比0領先桃猿

鳳小岳親曝「鏟子超人」救災心情！　《絕勝》演12強冠軍幕後推手：團隊缺一不可

水腫恐藏健康危機！營養師傳授「一日消腫菜單」

新北啟動全面減災行動　石碇大崙山納入特定水保區

沈春華曝《中文怪物》魔王賽「稍嫌虛晃」　分析電視台不可取代原因

《絕勝》重現十二強震撼開拍！王識賢「球棒隊變棒球隊」　化身總教練曾豪駒

新北杜絕人畜共通寄生蟲　動保處籲飼主定期犬貓驅蟲

新韓團ALLDAY PROJECT出道不到半年制霸時裝周13場秀　網讚：傳奇團

中國半導體設備大突破　31款自製設備涵蓋關鍵製程

【高空放閃！】機長老公廣播突然告白 老婆害羞反應全錄下XD

政治熱門新聞

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

狂嗆劉世芳裝瞎胡說八道　傅崐萁：撤離災民由「鄉鎮市公所」負責

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

秒變「賴醫師」！賴清德從政至今救9人　飛到國外醫師魂也爆發

新壽開天價解約金？　李四川：北市提5億到8億

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

烏山頭水庫光電板傳用藥水清洗　謝龍介將處理：我當台南市長必查

王鴻薇駁授意助理向藥商索賄　張凱維被即刻停職「喊告指控人」　

更多熱門

相關新聞

即／高雄拖板車停紅燈　機車從後撞上騎士送醫

即／高雄拖板車停紅燈　機車從後撞上騎士送醫

高雄市鳥松區中正路453號前路口，今（13）日傍晚6時許發生一起追撞車禍，一名男子騎著機車行經該路口時，疑似未注意車前狀況，直接撞上停等紅燈、載著鋼圈的拖板車，機車卡在拖板車下方，警、消獲報趕到現場，將騎士救出，所幸騎士意識清楚，人已送醫院，詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。

BLACKPINK降臨高雄！6大地標全亮粉紅燈

BLACKPINK降臨高雄！6大地標全亮粉紅燈

鳳山水庫「蓋滿光電板」挨轟破壞生態　經部：面積僅佔2%

鳳山水庫「蓋滿光電板」挨轟破壞生態　經部：面積僅佔2%

亞太童軍領袖會議高雄登場　推廣永續共融願景

亞太童軍領袖會議高雄登場　推廣永續共融願景

即／喊「想洗澡」走進魚塭裡！　失蹤高雄男成冰冷浮屍

即／喊「想洗澡」走進魚塭裡！　失蹤高雄男成冰冷浮屍

關鍵字：

高雄立委光電案環境水庫鳳山鳳山水庫韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面