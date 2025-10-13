獨／空服員姊怒轟座艙長「虛偽關心」：身為主管有任何擔當嗎？

▲長榮航空有空服員抱病上班，返台後過世。（示意圖／ETtoday資料照）



記者唐鎮宇／台北報導



一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後離世。有其他空服員於社群平台指控，當班座艙長未即時給予協助。該座艙長今於公司內部發7點聲明澄清，事發過程有持續關心組員，並協調降低工作負擔。但《ETtoday新聞雲》獨家取得過世空服員的家人傳訊給座艙長訊息，痛批該座艙長「虛偽」，「我相信這世界上有很多善良的人，但絕對不是你。」

有空服員在社群平台Threads指出，一名長榮航空空服員執勤時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（MedLink），下機時也忽視其身體狀況及需求，導致該組員返台後住院，最終不幸離世。

遭指控的座艙長則發聲明澄清，事發去程時就看到該組員吃藥曾就主動關心，落地後組員並未要求看醫生。回程時該組員曾協調降低工作負擔，並準備熱敷墊讓該組員緩解，返台後也有持續關心該組員。聲明中她表示「我檢討我自己，有不夠體貼的地方，沒及時要她PNC（乘客身分返台）或主動要撥打Medlink」，但又擔心這樣組員會不會有壓力。聲明中強調，她只是小小座艙長，做不好的地方接受組員批評，但無限上綱說她害組員往生，太沈重了。

但《ETtoday新聞雲》獨家掌握，該座艙長在公司內部發聲明後，過世空服員的姊姊傳訊給該座艙長，痛批「你寫得這麼精彩，為什麼不傳給我看呢？」她質疑，「你也是有孩子的人，如果今天這事發生在你女兒身上，你會怎麼想？你女兒生病了，你要求他要自己走下飛機？」

姊姊在訊息中說，「做戲做全套，如果是公司的公關教你怎麼寫的，寫著文雅一點」，並表示不在意把所有截圖公開。

她質疑對方，「虛偽的關心是在25號才開始的」，「好想了解你的『無法吃』、『無法睡』是長什麼樣子？你知道這幾天我們家人過得是怎樣的生活嗎？你身為一個主管，你有任何的擔當嗎？」最後她說：「如果今天角色對調，你還是會這麼做嗎？我相信這世界上有很多善良的人，但絕對不是你」

對此，勞動部與桃園市政府勞檢處今已前往長榮航空初步調查，未來將分別派員約訪當班空勤組員，以多方面角度還原釐清，如經確認長榮航空確有管理疏失，將依法開罰，並將持續追蹤改善情形，以杜絕類此事件再度發生。

長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。