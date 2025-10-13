　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

▲長榮航空。（圖／記者廖婕妤攝）

▲一名長榮航空空服員近日執行航班時身體不適，返台後住院離世。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後離世，有其他空服員於社群平台指控，當班座艙長未即時給予協助。該座艙長今於公司內部發7點聲明澄清，事發過程有持續關心組員，也沒有請該組員做事，針對不實指控將保留法律追訴權。

有空服員在社群平台指出，一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（MedLink），下機時也忽視其身體狀況及需求，導致該組員返台後住院，最終不幸離世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市空服員職業工會證實該名座艙長今於公司內部發布7點聲明。根據聲明內容，座艙長表示，事發當趟去程就已看到該組員吃藥，她曾主動上前關心，並提醒對方到飯店要好好休息，而該組員到飯店後均沒有要求看醫生。

座艙長指出，回程時曾主動關心組員狀況是否好轉，對方表示筋骨酸痛，不好蹲下去發餐，她便協調讓該組員改發飲料，當時組員也未要求PNC（以乘客身份搭乘飛機，到另一個機場後再將飛機飛回）。

座艙長表示，由於該組員在返台班機看起來非常不適，她便與對方討論下機後的就醫流程，更表示可以先協助醫藥費，過程中也完全沒有再要求該組員起來做事。

座艙長指出，下機前該組員有提到要叫救護車，她當時有答應，但再度確認時，組員又說決定先在機邊看醫生；當時看到組員披著毛毯，她也有關心是否還會冷，對方說已經不會冷才移除毛毯。

座艙長說，事發後她也檢討自己有不夠體貼的地方，沒及時要組員PNC或主動要撥打Medlink。返台後她有持續關心組員是否出院，並尋求公司對家屬做最大的協助。

座艙長指出，自己只是一個小小的座艙長，工作上要考慮各個面向，對於組員的批評都能完全接受，但不能無限上綱說是她害組員往生。她也說，在眾多不實指控下，她不得不保護自己，若還有不實的指控或霸凌，將保留一切法律追訴權。

長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。

座艙長聲明全文：

本來覺得謠言止於智者，會有很多人知道，我不是個不關心組員的人，更不想急著說明，造成組員間的對立…
但事情似乎越傳越離譜，讓我身心俱疲，好像我才是讓她生病的那個人…
這二天我無法吃、無法睡，一直自責，是不是我再多做一點，她就不會離開？
內心更多的壓力是恐懼，要怎麼做好這份工作….

但我是這麼不堪嗎？
有人刻意抹黑進行人身攻擊，這樣對我的霸凌，公平嗎？
是要讓我被流言淹沒賠上一條命事情才算結束嗎？

哭過後，我還是要澄清一些事情。
1. 當趟去程，我看到學妹吃藥，主動關心身體狀況，學妹說已經吃了一個月的抗生素了，目前吃的是過敏藥，不吃藥會造成蕁麻疹、喉嚨不舒服。當時我也提醒，到飯店不要再出門，要好好休息。

2.到飯店後，學妹有去吃飯店早餐，吃完上去休息一直到Pick up前，沒有Team +我，或打電話給我說要在當地看醫生。這些都有team plus 可查證。

3. pick up時，我有問他狀況好點嗎？學妹說睡覺之後有比較好，但覺得有點筋骨酸痛（學妹並沒有要求要PNC回去）。

4.在飛機上，學妹問我有肌肉鬆弛劑嗎？因我會落枕所以有自備藥品。作餐時，學妹說因骨頭酸痛不好蹲下去發餐，我協調L4讓她發飲料，當時學妹也沒有表示身體不適，要求PNC。
他是一個敬業的人，回程是day flight且航班幾乎全滿，或許他不想造成其他組員的困擾。

5. patrol時，我到E Y去看到他坐在椅子上在捏著腿，我關心詢問身體狀況，並到RL準備毛巾做了熱敷墊，讓他敷腿減緩酸痛，有提醒他回去要去看醫生和趕快掛號。
我們還在討論要看哪一科的醫生，之後我請她他拿起手機，利用機上網路先掛號，但因為都滿診，我建議下機後直接去看急診，學妹說沒有帶錢也沒有帶健保卡，我說不用擔心錢，我有帶錢。
學妹考慮過後，表示想先回家拿健保卡，再去診所拿轉診單。
我們則討論，拿了健保卡之後，再直接坐計程車去看急診，若怕塞車的話，可以坐機捷到A8再去長庚，或坐到A9站，我可以回家開車載她去。
學妹猶豫後，告知決定先回家。當時看她筋骨酸痛，詢問要不要現在吃個藥？她說等一下休息前再吃。
在patrol 時，我完全沒有請她起來做事。

6. 回程第二段餐時，我忙完RL後，到後面去看到她在走飲料，我請她到後面去休息，接著頂替她的位置繼續發飲料。

7.下機前，學妹有提到要叫救護車，我回覆好，再度確時，學妹又說不然先不要叫救護車，先在機邊看醫生（我還提醒她要記得拿轉診單比較快可以報長庚就診）。
學妹有表示坐輪椅，我考量早班回來等傷患車需要等一陣子，跟學妹討論後，詢問可以慢慢走下去再坐輪椅嗎？行李我們可以幫忙拿。學妹說好，就先這樣比較快。
下機時我請機邊的大哥幫忙拿行李下去，我則先將自己的行李拿上車，就出來樓梯上協助學妹下樓。
此時已有2位行李放好的組員，攙扶她下來，我有請機務大哥背她，但她怕摔就說不用。
我有看到她披著毛毯，關心詢問還會冷嗎？學妹就說，現在不會冷了就移除毛毯。
若她說冷，我ㄧ定會讓她披著。之後到站就交給地勤來陪她。

我檢討我自己，有不夠體貼的地方，沒及時要她PNC或主動要撥打Medlink （但這樣組員會不會有壓力？)

當天，組員到長庚看完醫生後還回家了，是隔天又去看急診住院的。
我回家後也是掛心著組員的狀況，而持續team plus關心她，卻被說是假關心，我的心有多痛！

這是我第一次跟該組員飛，我完全不知道她之前發生什麼事

休息幾天後，10/1我還惦記著，關心問她出院了嗎？她回覆還沒，因爲一直無法確認病因。
這些在我和她的對話中都有紀錄。

在她姊姊問我勞保保險的事，我才知道她病重，還跟當班另一位組員討論要去看她和她的病情。

我也尋求公司，對家屬做做最大的協助，聯絡幾個人後，最後由管理課回覆我，會再了解情況跟後續幫忙。

我只是一個小小的cp，工作上要考慮各個面向，組員對我批評、說我做不好的地方，我完全接受。但不能無限上綱，說我害她往生，真的太難過，太沈重了。

在眾多同事的鼓勵下，我不得不保護我自己，此後還有不實的指控，或持續的霸凌，將保留一切法律追訴權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」
獨／34歲長榮空姐病逝　生前與座艙長對話曝光
長榮空姐抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法今年被罰288萬
快訊／PLG新隊伍！　全員正式亮相
快訊／18歲女大生校內4樓墜落！掛2樓安全網
稀土風暴一次看懂！中國握全球90％加工　從晶片到飛彈全受衝擊
新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億
大改款TOYOTA Corolla來了！　外觀大整容

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

爆罹患怪病「生氣又頂起來」　館長喊赴陸就醫拍片：台人也會想看

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

連續週休三日結束！這週要「上滿五天」全場崩潰：戒不掉了

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客曝機上狀況：座艙長超冷漠

「超百搭1單品」她曝下身照超狼狽　一票妹子秒懂：不敢再穿了

長榮空服員病逝懶人包！機上求助被拒　「不敢請假」血汗爭議一次看

水災後警戒！傳染病「類鼻疽」感染恐致敗血症　泥土可存活30月　

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

快訊／民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

爆罹患怪病「生氣又頂起來」　館長喊赴陸就醫拍片：台人也會想看

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

連續週休三日結束！這週要「上滿五天」全場崩潰：戒不掉了

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客曝機上狀況：座艙長超冷漠

「超百搭1單品」她曝下身照超狼狽　一票妹子秒懂：不敢再穿了

長榮空服員病逝懶人包！機上求助被拒　「不敢請假」血汗爭議一次看

水災後警戒！傳染病「類鼻疽」感染恐致敗血症　泥土可存活30月　

早秋7款平價單品預算百元起收　許瑋甯同款繭型褲不挑身材、肩背包最百搭

任時完簽約SM：從沒放棄過歌手夢！　韓網全驚訝「最好奇光熙反應」

快訊／民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

太陽新核心磨合順利　布魯克斯大讚布克：他就像我大哥

AI成「新核彈」？　《黃仁勳傳》作者警告：恐毀滅人類

一場保衛「藍碳」的親子共學之旅　南山人壽舉辦「海草復育活動」大手牽小手種下一株株希望

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

金秀賢傳訊16歲金賽綸：想抱抱睡！「新證據出現」韓媒：不可能是他

藍鳥外野手魯克斯傷勢檢查結果出爐　驚險避開骨折危機

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

生活熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

可能有新颱「風神」　最快生成時間曝

更多熱門

相關新聞

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後離世。桃園市空服員職業工會今指出，目前公司及座艙長的說法與當趟空服員說法不一致，家屬盼釐清真相。此外，長榮航空今年讓員工超時工作紀錄創歷史新高，呼籲檢討請假及排班制度。

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客憶：座艙長超冷漠

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客憶：座艙長超冷漠

YTR鐵牛空姐妻1年前急性腎發炎服勤

YTR鐵牛空姐妻1年前急性腎發炎服勤

空服員不敢請假病逝　長榮血汗爭議一次看

空服員不敢請假病逝　長榮血汗爭議一次看

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

關鍵字：

長榮航空空服員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面