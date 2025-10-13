　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

▲▼台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股今（13日）開低走穩，加權指數終場大跌378.5點，以26923.42點作收，跌幅1.39％，成交量5839.69億元。律師李怡貞就分享趣事，她想說股市會大跌，一早刻意不開APP，先處理各種正事與訊息，做好心理準備後才看，沒想到持股只跌一點，「還有一支烙賽股直接給我漲停板！」讓她哭笑不得。

李怡貞在粉專表示，自己原以為股票會大跌，於是一早刻意不開APP，先處理各種正事與訊息，弄到一個段落才要準備接受「殘酷的事實」、「那些財經專家財經網紅的恐怖預告」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

做好心理準備後，她打開股票APP，沒想到畫面卻讓她愣住，「結果…欸…跌一咪咪。仔細一看，還有一支烙賽股直接給我漲停板。」

讓她哭笑不得直呼，「真的不要逼我變成財經專家捏，人家真的很喜歡當離婚律師的呀（轉圈圈）。」貼文一出，粉絲紛紛笑呼，「漲停版的烙賽股，趕快賣出解套啊！恭喜！」「漲停唷！炫耀文唷！」「是哪隻烙賽股？我想跟……」

台股今開低走穩，開低後一度大跌900多點，盤中跌幅逐漸收斂，終場跌378.5點，以26923.42點作收，跌幅1.39％，成交量5839.69億元。美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌539.32點開出，盤中最高達26965.72點，最低26470.44點，終場收在26923.42點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1415元，跌幅1.74％；鴻海（2317）下跌8.5元至213元；聯發科（2454）下跌30元至1315元；廣達（2382）下跌3.5元來到294.5元；長榮（2603）上漲0.5元至179元。

今天漲幅前5名個股為泰福-KY（6541）上漲5.8元，漲幅10％；士紙（1903）上漲5.1元，漲幅10％；台火（9902）上漲1.5元，漲幅10％；利奇（1517）上漲1.25元，漲幅10％；森崴能源（6806）上漲5.5元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為新日興（3376）下跌25元，跌幅9.92％；上品（4770）下跌28.5元，跌幅9.47％；茂矽（2342）下跌2.85元，跌幅8.46％；愛普*（6531）下跌32元，跌幅8.15％；上緯投控（3708）下跌10元，跌幅7.94％。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

長榮空服不敢請假！同行爆內幕「有懲罰機制」：做22年不敢請假

立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程

每天步行6公里取水！世展會舉辦6K公益路跑　陳庭妮代言領跑

高麗菜切法有技巧！順切、垂直切口感大不同　關鍵在纖維方向

獨／長榮航「請病假扣年度考評」！內部規定曝　周末請假扣雙倍

「這餐我付，下餐換妳付」高機率是小氣男　YTR曝經驗！網吵翻

獨／空服員姊怒轟座艙長「虛偽關心」：身為主管有任何擔當嗎？

快訊／民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

長榮空服不敢請假！同行爆內幕「有懲罰機制」：做22年不敢請假

立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程

每天步行6公里取水！世展會舉辦6K公益路跑　陳庭妮代言領跑

高麗菜切法有技巧！順切、垂直切口感大不同　關鍵在纖維方向

獨／長榮航「請病假扣年度考評」！內部規定曝　周末請假扣雙倍

「這餐我付，下餐換妳付」高機率是小氣男　YTR曝經驗！網吵翻

獨／空服員姊怒轟座艙長「虛偽關心」：身為主管有任何擔當嗎？

快訊／民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

【到底要幾包？】客人和老闆娘買鹽兩人陷入台語鬼打牆

生活熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

可能有新颱「風神」　最快生成時間曝

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

更多熱門

相關新聞

PCB股金居大股東申讓1950張　股價垂淚一度跌停

PCB股金居大股東申讓1950張　股價垂淚一度跌停

PCB上游銅箔廠金居（8358）今（2025）年以來股價飆漲，大股東華榮電線電纜（1608）在上周四（9日）申請報轉讓1950張持股，預計從本周起至11月11日從市場賣出，受此影響，金居股價伴隨台股拉回，股價一度摔至215元跌停價。

台股抗跌　金管會彭金隆：投資人對於消息面有解讀能力

台股抗跌　金管會彭金隆：投資人對於消息面有解讀能力

《富爸爸》作者示警：史上最大崩盤逼近

《富爸爸》作者示警：史上最大崩盤逼近

快訊／中美貿易戰衝擊！　陸A股三大指數大幅低開

快訊／中美貿易戰衝擊！　陸A股三大指數大幅低開

快訊／台股挫咧等！　台指期開盤崩948點至26390後收斂

快訊／台股挫咧等！　台指期開盤崩948點至26390後收斂

關鍵字：

股市台股股票律師漲停李怡貞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面