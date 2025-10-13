一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股今（13日）開低走穩，加權指數終場大跌378.5點，以26923.42點作收，跌幅1.39％，成交量5839.69億元。律師李怡貞就分享趣事，她想說股市會大跌，一早刻意不開APP，先處理各種正事與訊息，做好心理準備後才看，沒想到持股只跌一點，「還有一支烙賽股直接給我漲停板！」讓她哭笑不得。

李怡貞在粉專表示，自己原以為股票會大跌，於是一早刻意不開APP，先處理各種正事與訊息，弄到一個段落才要準備接受「殘酷的事實」、「那些財經專家財經網紅的恐怖預告」。

做好心理準備後，她打開股票APP，沒想到畫面卻讓她愣住，「結果…欸…跌一咪咪。仔細一看，還有一支烙賽股直接給我漲停板。」

讓她哭笑不得直呼，「真的不要逼我變成財經專家捏，人家真的很喜歡當離婚律師的呀（轉圈圈）。」貼文一出，粉絲紛紛笑呼，「漲停版的烙賽股，趕快賣出解套啊！恭喜！」「漲停唷！炫耀文唷！」「是哪隻烙賽股？我想跟……」

台股今開低走穩，開低後一度大跌900多點，盤中跌幅逐漸收斂，終場跌378.5點，以26923.42點作收，跌幅1.39％，成交量5839.69億元。美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌539.32點開出，盤中最高達26965.72點，最低26470.44點，終場收在26923.42點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1415元，跌幅1.74％；鴻海（2317）下跌8.5元至213元；聯發科（2454）下跌30元至1315元；廣達（2382）下跌3.5元來到294.5元；長榮（2603）上漲0.5元至179元。

今天漲幅前5名個股為泰福-KY（6541）上漲5.8元，漲幅10％；士紙（1903）上漲5.1元，漲幅10％；台火（9902）上漲1.5元，漲幅10％；利奇（1517）上漲1.25元，漲幅10％；森崴能源（6806）上漲5.5元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為新日興（3376）下跌25元，跌幅9.92％；上品（4770）下跌28.5元，跌幅9.47％；茂矽（2342）下跌2.85元，跌幅8.46％；愛普*（6531）下跌32元，跌幅8.15％；上緯投控（3708）下跌10元，跌幅7.94％。