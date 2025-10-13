高麗菜切法有技巧！順切、垂直切口感大不同　關鍵在纖維方向

▲高麗菜營養豐富，是常見的家常菜。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

臺灣家常菜餚常見的高麗菜，清甜爽脆的口感讓人百吃不膩，無論是快炒、煮湯、涼拌或燉滷，都能完美入菜，可說是「國民蔬菜」。每年10月到隔年4月是平地高麗菜的盛產期，不過一整顆買回家後該怎麼處理、保存，「鮮享農 YA－農糧署」就在臉書分享實用的切法技巧，讓備料更有效率、料理出來的口感更出色。

一整顆高麗菜要如何分切與保鮮，「鮮享農 YA－農糧署」建議可採用「九宮格法」。先將高麗菜豎立平均剖半，再沿著菜梗依「九宮格」方式平均分切，就能快速分成多個小塊，這種切塊的方式，最適合用於以高麗菜作為主要菜色的料理，烹飪時取出所需份量，其餘部分可裝入保鮮袋冷藏，不僅方便又能有效延長保鮮期。

若是把高麗菜變成「配角」做成涼拌菜或配菜，可利用切絲的方式來處理，而切法會影響口感，其關鍵就在葉脈纖維的方向，順著纖維切，菜絲會更有咬勁；垂直纖維切，口感較為柔軟細緻。視搭配食材與個人偏好，掌握刀法的小差異，就能讓高麗菜呈現不同層次的美味。

▲高麗菜不同切法，除了快速分切與保鮮，還會影響口感。（圖／翻攝自「鮮享農 YA－農糧署」臉書）

高麗菜富含維生素C、膳食纖維及植化素，營養價值高，趁著當季價格親民、品質最佳的時候，不妨帶顆回家料理，並試試切塊或切絲的不同切法訣竅，讓餐桌上的美味更添變化。