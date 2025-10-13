　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高麗菜切法有技巧！順切、垂直切口感大不同　關鍵在纖維方向

▲▼營養師點名「2種人」不適合吃高麗菜 。（圖／Unsplash）

▲高麗菜營養豐富，是常見的家常菜。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

臺灣家常菜餚常見的高麗菜，清甜爽脆的口感讓人百吃不膩，無論是快炒、煮湯、涼拌或燉滷，都能完美入菜，可說是「國民蔬菜」。每年10月到隔年4月是平地高麗菜的盛產期，不過一整顆買回家後該怎麼處理、保存，「鮮享農 YA－農糧署」就在臉書分享實用的切法技巧，讓備料更有效率、料理出來的口感更出色。

一整顆高麗菜要如何分切與保鮮，「鮮享農 YA－農糧署」建議可採用「九宮格法」。先將高麗菜豎立平均剖半，再沿著菜梗依「九宮格」方式平均分切，就能快速分成多個小塊，這種切塊的方式，最適合用於以高麗菜作為主要菜色的料理，烹飪時取出所需份量，其餘部分可裝入保鮮袋冷藏，不僅方便又能有效延長保鮮期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若是把高麗菜變成「配角」做成涼拌菜或配菜，可利用切絲的方式來處理，而切法會影響口感，其關鍵就在葉脈纖維的方向，順著纖維切，菜絲會更有咬勁；垂直纖維切，口感較為柔軟細緻。視搭配食材與個人偏好，掌握刀法的小差異，就能讓高麗菜呈現不同層次的美味。

高麗菜,料理,切法,切塊,切絲,國民蔬菜（圖／翻攝自「鮮享農 YA－農糧署」臉書）

▲高麗菜不同切法，除了快速分切與保鮮，還會影響口感。（圖／翻攝自「鮮享農 YA－農糧署」臉書）

高麗菜富含維生素C、膳食纖維及植化素，營養價值高，趁著當季價格親民、品質最佳的時候，不妨帶顆回家料理，並試試切塊或切絲的不同切法訣竅，讓餐桌上的美味更添變化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

長榮空服不敢請假！同行爆內幕「有懲罰機制」：做22年不敢請假

立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程

每天步行6公里取水！世展會舉辦6K公益路跑　陳庭妮代言領跑

高麗菜切法有技巧！順切、垂直切口感大不同　關鍵在纖維方向

獨／長榮航「請病假扣年度考評」！內部規定曝　周末請假扣雙倍

「這餐我付，下餐換妳付」高機率是小氣男　YTR曝經驗！網吵翻

獨／空服員姊怒轟座艙長「虛偽關心」：身為主管有任何擔當嗎？

快訊／民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

長榮空服不敢請假！同行爆內幕「有懲罰機制」：做22年不敢請假

立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程

每天步行6公里取水！世展會舉辦6K公益路跑　陳庭妮代言領跑

高麗菜切法有技巧！順切、垂直切口感大不同　關鍵在纖維方向

獨／長榮航「請病假扣年度考評」！內部規定曝　周末請假扣雙倍

「這餐我付，下餐換妳付」高機率是小氣男　YTR曝經驗！網吵翻

獨／空服員姊怒轟座艙長「虛偽關心」：身為主管有任何擔當嗎？

快訊／民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

生活熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

可能有新颱「風神」　最快生成時間曝

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

更多熱門

相關新聞

高麗菜連40天「紅燈警戒」價格恐崩盤　農糧署：種太多了

高麗菜連40天「紅燈警戒」價格恐崩盤　農糧署：種太多了

根據農業部農糧署最新統計，自8月下旬以來，高麗菜（甘藍）種植面積連續40天達到紅燈警戒值。農糧署提醒，亮紅燈代表種植情形集中且數量偏高，為避免產期重疊，呼籲農友購苗種植前可先參考「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」網頁，並調整生產規劃、分批減種或轉作，以分散種植風險，確保合理收益。

高雄謝霆鋒返鄉　首位中東台籍主廚「鋒味」

高雄謝霆鋒返鄉　首位中東台籍主廚「鋒味」

米其林一星「方蒔」推秋季菜單

米其林一星「方蒔」推秋季菜單

好市多「土雞骨腿切塊」沒剁開！內行：故意的

好市多「土雞骨腿切塊」沒剁開！內行：故意的

起司變身酥脆口感加蜂蜜絕對要試

起司變身酥脆口感加蜂蜜絕對要試

關鍵字：

高麗菜料理切法切塊切絲國民蔬菜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面