高麗菜連40天「紅燈警戒」價格恐崩盤　農糧署：種太多了

▲▼農糧署提醒，高麗菜（甘藍）種植面積連續40天達到紅燈警戒值。圖為育苗場培育甘藍穴盤苗情形。（圖／農糧署提供）

▲農糧署統計，高麗菜（甘藍）種植面積連續40天達到紅燈警戒值。圖為育苗場培育甘藍穴盤苗情形。（圖／農糧署提供）

記者許敏溶／台北報導

根據農業部農糧署最新統計，自8月下旬以來，高麗菜（甘藍）種植面積連續40天達到紅燈警戒值。農糧署提醒，亮紅燈代表種植情形集中且數量偏高，為避免產期重疊，呼籲農友購苗種植前可先參考「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」網頁，並調整生產規劃、分批減種或轉作，以分散種植風險，確保合理收益。

農糧署表示，為協助農友掌握最新種植情況，透過專業育苗場供苗量、遙測判釋及氣候資訊確認種植情形，再輔以產地訪視及洽農民團體了解實際種植情況後，每旬（10日）在官網發布「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」供農友參考。資訊分為「綠、黃、紅及紫色」4種燈號，綠、黃燈代表種植面積在合理範圍內，紅燈代表農民種植面積已達合理需求上限，紫燈則代表已嚴重超量種植。

農糧署今天指出，在0728豪雨後氣候平順，高冷地及平地產區農友持續整地種植蔬菜，根據最新9月下旬供苗量資訊，自8月下旬以來，甘藍種植量已連續40天達警戒值，顯示種植情形集中且數量偏高，籲請農友，適度調整種植規劃，購苗種植前可先參考「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」網頁，即時掌握全台甘藍種植趨勢，妥善規劃下一批種植計畫。

農糧署補充說明，甘藍是重要大宗蔬菜，每年4月至10月主要由宜蘭、南投、台中等高冷地生產供應，11月至翌年3月則以雲林、彰化、嘉義及台南等平地為主。但近年因秋季氣候溫暖，高冷地甘藍產期延長，常在11月與平地產區採收期重疊，致產銷失衡風險升高。

10/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

