癌父遺願催淚！高雄謝霆鋒返鄉圓夢　首位中東台籍主廚秀「鋒味」

記者吳奕靖／高雄報導

「如果你真的愛我，就回來，愛尬高雄貢獻一下啦。」這是張弘繹（Chef Ito）父親在病榻上的一句叮嚀，也成了他人生轉折的重要契機。帶著多年在中東與義大利餐廳累積的料理經驗，張弘繹決定返鄉，將海外所學的火焰與香料，化作餐盤中的故事，落地在他最熟悉卻又陌生的家鄉。

▲張弘繹在沙烏地阿拉伯擔任多年的行政主廚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲張弘繹推出結合中東以及台灣人口味的鋒味菜色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張弘繹坦言，這輩子大多時間都在國外、花蓮與台北度過，對高雄並不算熟悉。但父親癌末時的一句話，喚醒了他內心的歸屬感。「他說：『你若真的愛我，就回來，啊，愛尬高雄貢獻一下啦。』這句話我聽進去了，所以決定回來高雄，開一間屬於自己的餐廳，把我的料理帶給這裡的人。」

▲張弘繹在沙烏地阿拉伯擔任多年的行政主廚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲張弘繹酷似港星謝霆鋒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲張弘繹在沙烏地阿拉伯擔任多年的行政主廚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲張弘繹在沙烏地阿拉伯擔任多年的行政主廚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

於是，Cava Fuoco 餐廳誕生。餐廳名稱取自拉丁語「Cava」（洞穴）與義大利語「Fuoco」（火焰），象徵在岩洞中燃燒不滅的熱情，既是返鄉的印記，也是獻給已經過世父親的禮物。

台灣第一個去沙烏地阿拉伯工作的西餐廚師，這一做就很多年，靠著在沙烏地阿拉伯擔任行政主廚的經驗，讓張弘繹對香料的運用得心應手。「在那裡，每一道料理看似重口味，卻能達到平衡，這是我最欣賞的地方。」他笑著說。不過回到台灣後，他也懂得適度調整，讓在地客人能更快接受異國滋味。

「他們的甜非常甜，辣非常辣，但我會用酸去中和甜，用薄荷去平衡辣，創造更清爽的口感。」張弘繹強調，他希望高雄的客人能感受到中東與義大利料理的精髓，但又不失親近感。

▲張弘繹在沙烏地阿拉伯擔任多年的行政主廚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲張弘繹為了癌末父親的一句話回到台灣，父親過世後開餐廳圓夢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

走進餐廳，不僅僅是味覺的饗宴，更是文化的交流。張弘繹喜歡在餐桌旁與客人閒聊，分享自己在中東工作的故事。「我是台灣第一個去沙烏地阿拉伯工作的西餐廚師，很多人都對那邊的文化很陌生，我希望藉著料理，讓大家了解那裡的世界。」

特別的是，張弘繹還有「明星臉」，外型神似港星謝霆鋒。記者笑問是否常被說像明星，他也大方承認，並打趣說：「那我的菜色，也算是有自己的『鋒味』吧！」這句話讓現場客人會心一笑，更替餐桌增添幾分親近與趣味。

餐廳設計以岩石與炭火為主題，半開放式廚房與長型吧檯讓客人能近距離欣賞料理過程。菜單則融合東地中海與義式直火料理，從「燻味柿子恐龍菜沙拉」、摩洛哥香料烤製的「沙威瑪」、托斯卡尼番茄鮮魚湯，到曼蒂烤羊肋排，每一道菜都帶有異國層次感與火焰的靈魂。

張弘繹說，這間餐廳不只是創業，更是一種情感寄託。「這是一份獻給父親的禮物，也是我對高雄的承諾。」對他來說，Cava Fuoco 不僅是餐廳，更是一段家鄉與親情交織的故事。

癌父遺願催淚！高雄謝霆鋒返鄉圓夢　首位中東台籍主廚秀「鋒味」

