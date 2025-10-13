快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

記者周湘芸／台北報導

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後離世。桃園市空服員職業工會今指出，目前公司及座艙長的說法與當趟空服員說法不一致，家屬盼釐清真相。此外，長榮航空今年讓員工超時工作紀錄創歷史新高，呼籲檢討請假及排班制度。

▲桃園空服員工會秘書長周聖凱說明長榮航空空服員猝逝 。（圖／記者呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有空服員在社群平台指出，一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（MedLink），下機時也忽視其身體狀況及需求，導致該組員返台後住院，最終不幸離世。

桃園市空服員職業工會今針對此事召開記者會，秘書長周聖凱表示，空服員經常熬夜輪班，工作環境對身體負荷大，尤其長榮航空疫後航班量爆炸性成長，今年讓員工超時工作紀錄及罰款也創歷史新高，共開罰200多萬元，比其他航空公司高很多。

周聖凱指出，空服員工作型態特殊，每個月班表都不固定，長榮航空在請假制度上相對嚴格，一旦請假就會影響升遷、選班、選假資格，針對較常生病的空服員也會要求提出改善計劃，因此有些空服員即便不舒服也會強忍上班。

他也說，若空服員覺得自己在地面時身體狀況還行，但上機後情況突然加劇，要轉降也非常不易，且航空公司人力都安排的很剛好，若提出休息要求，也會擔心導致其他人工作加重，因而產生心理壓力，呼籲長榮航空能在請假及排班制度做人性化檢討。

周聖凱表示，目前家屬最希望的就是釐清真相。桃園市政府今天上午前往長榮航空勞檢，公司及座艙長的說法與當趟空服員說法不一致，還無法確認事實真相，因此工會也要求勞檢應訪談當班其他組員，並讓家屬有一定參與機制。

他指出，每間航空公司對空服員出勤都有一定管控，其中，長榮航空空服員若連續3個月請假（含特休）超過3天，下個月會失去選班、選假資格，遇上天災無法出勤也要自行舉證上班過程會發生生命危險，這樣的問題已經存在8、9年。

周聖凱也說，雖然勞動部法定工作時間為每月160小時，但空服員工作常要熬夜輪班，一個月工作到100小時就已經非常過勞，整體平均普遍不到80小時，希望政府能更了解航空業狀況。

對此，長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。