長榮空服員病逝懶人包！機上求助被拒　「不敢請假」血汗爭議一次看

▲長榮航空爆出空服員病逝消息，引爆輿論。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

一名長榮航空空服員近日執勤米蘭航班期間身體不適、返台後不幸離世。有網友昨（12日）在社群網站爆料此事，指空服員生前在機上多次求助，卻未獲協助，更疑遭座艙長刁難。消息一出引爆輿論，外界質疑公司制度及長期存在的血汗文化。以下整理事件經過與各方聲明，一次看懂整起爭議。

【長榮航空空服員事件懶人包】

[廣告]請繼續往下閱讀...

網路爆料（10月12日）：

10月12日，有疑似同業人士在社群平台發文，爆出空服員病逝消息，表示：「當班座艙長未即時聯絡機上衛星醫療系統（Medlink），下機時也忽視組員的身體狀況。這不只是『遺憾』，而是制度長期忽視健康的結果。」 貼文指出，空服員若請病假、事假或使用特休，可能遭懲處或被限縮選班權益，導致組員即使身體不適，也不敢請假。

文中寫道：「當員工不敢生病、不敢休息，那不叫榮譽，是壓力。」「希望這次悲劇，能讓公司真正聽見組員的聲音。」也批評公司「合法卻不合理」的管理制度，呼籲正視空服員長期承受的過勞與心理壓力。

事件時間線：

● 9月25日前後：當事空服員執行為期4天的米蘭航班。去程即感身體不適，已告知座艙長與同事。

● 回程前：空服員仍感不適，希望以 SNY（乘機組員身份返台） 回台，但未獲准。

● 回程航班中： 同機組員曾考慮聯絡Medlink，但最終未執行。 座艙長未通報，也未安排任何醫療協助。 當事人輪休後被要求繼續「走水」（巡視飲水區），已虛弱至無法自行回座。

● 抵達台灣後： 當事人請求座艙長協助叫救護車遭拒，理由是「要自費」。 因停在外機坪、無預約輪椅旅客，座艙長要求其自行步行下機。 有組員質疑：「這麼嚴重都走不動了，怎麼沒叫輪椅或救護車？」 最後才終於呼叫救護車。

● 10月10日：當事人病情惡化，離開人世。 外界質疑若當時即刻聯絡Medlink或落地後送醫，悲劇可能可以避免。

長榮回應（10月13日）：

● 長榮航空表示，對同仁離世深表哀悼與不捨。

● 在同仁住院期間曾與家屬保持聯繫並表達關懷。

● 公司正進行內部調查，將釐清相關情形並協助家屬處理後續事宜。

桃園市空服員職業工會聲明（10月13日）：

● 工會呼籲長榮航空「對空服員的病痛要有更多同理心」。

● 空服員長期輪班、過勞、高空壓力與紫外線暴露，容易免疫力低下。

● 雖然公司稱不會要求抱病上班，但請假制度嚴格、恐影響排班與選班權益，導致員工不敢請假。

● 希望公司「以鼓勵代替懲罰」，讓員工能安心請假與照顧健康。

● 工會要求公司盡速查明真相，釐清當事人在機上是否曾被刁難或求助未果，強調「唯有真相與正義，才能撫慰生者與死者」。



更多鏡週刊報導

抱病飛米蘭返台猝逝！「我需要救護車」空服員最後哀求曝光 學妹揭遭座艙長漠視內幕

空服員抱病上班「虛弱發冷」求叫救護車！返台後猝逝 長榮航空證實：調查中

長榮空服員抱病執勤返台後離世！桃市勞檢處出手 工會：請假制度嚴格