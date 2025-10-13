　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮空服員病逝懶人包！機上求助被拒　「不敢請假」血汗爭議一次看

長榮航空爆出空服員病逝消息，引爆輿論。（本刊資料照）

▲長榮航空爆出空服員病逝消息，引爆輿論。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

一名長榮航空空服員近日執勤米蘭航班期間身體不適、返台後不幸離世。有網友昨（12日）在社群網站爆料此事，指空服員生前在機上多次求助，卻未獲協助，更疑遭座艙長刁難。消息一出引爆輿論，外界質疑公司制度及長期存在的血汗文化。以下整理事件經過與各方聲明，一次看懂整起爭議。

【長榮航空空服員事件懶人包】

[廣告]請繼續往下閱讀...

網路爆料（10月12日）：

10月12日，有疑似同業人士在社群平台發文，爆出空服員病逝消息，表示：「當班座艙長未即時聯絡機上衛星醫療系統（Medlink），下機時也忽視組員的身體狀況。這不只是『遺憾』，而是制度長期忽視健康的結果。」 貼文指出，空服員若請病假、事假或使用特休，可能遭懲處或被限縮選班權益，導致組員即使身體不適，也不敢請假。

文中寫道：「當員工不敢生病、不敢休息，那不叫榮譽，是壓力。」「希望這次悲劇，能讓公司真正聽見組員的聲音。」也批評公司「合法卻不合理」的管理制度，呼籲正視空服員長期承受的過勞與心理壓力。

事件時間線：

● 9月25日前後：當事空服員執行為期4天的米蘭航班。去程即感身體不適，已告知座艙長與同事。
● 回程前：空服員仍感不適，希望以 SNY（乘機組員身份返台） 回台，但未獲准。
● 回程航班中： 同機組員曾考慮聯絡Medlink，但最終未執行。 座艙長未通報，也未安排任何醫療協助。 當事人輪休後被要求繼續「走水」（巡視飲水區），已虛弱至無法自行回座。
● 抵達台灣後： 當事人請求座艙長協助叫救護車遭拒，理由是「要自費」。 因停在外機坪、無預約輪椅旅客，座艙長要求其自行步行下機。 有組員質疑：「這麼嚴重都走不動了，怎麼沒叫輪椅或救護車？」 最後才終於呼叫救護車。
● 10月10日：當事人病情惡化，離開人世。 外界質疑若當時即刻聯絡Medlink或落地後送醫，悲劇可能可以避免。

長榮回應（10月13日）：

● 長榮航空表示，對同仁離世深表哀悼與不捨。
● 在同仁住院期間曾與家屬保持聯繫並表達關懷。
● 公司正進行內部調查，將釐清相關情形並協助家屬處理後續事宜。

桃園市空服員職業工會聲明（10月13日）：

● 工會呼籲長榮航空「對空服員的病痛要有更多同理心」。
● 空服員長期輪班、過勞、高空壓力與紫外線暴露，容易免疫力低下。
● 雖然公司稱不會要求抱病上班，但請假制度嚴格、恐影響排班與選班權益，導致員工不敢請假。
● 希望公司「以鼓勵代替懲罰」，讓員工能安心請假與照顧健康。
● 工會要求公司盡速查明真相，釐清當事人在機上是否曾被刁難或求助未果，強調「唯有真相與正義，才能撫慰生者與死者」。


更多鏡週刊報導
抱病飛米蘭返台猝逝！「我需要救護車」空服員最後哀求曝光　學妹揭遭座艙長漠視內幕
空服員抱病上班「虛弱發冷」求叫救護車！返台後猝逝　長榮航空證實：調查中
長榮空服員抱病執勤返台後離世！桃市勞檢處出手　工會：請假制度嚴格

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／34歲長榮空姐病逝　生前與座艙長對話曝光
長榮空姐抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法今年被罰288萬
快訊／PLG新隊伍！　全員正式亮相
快訊／18歲女大生校內4樓墜落！掛2樓安全網
稀土風暴一次看懂！中國握全球90％加工　從晶片到飛彈全受衝擊
新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億
大改款TOYOTA Corolla來了！　外觀大整容

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

爆罹患怪病「生氣又頂起來」　館長喊赴陸就醫拍片：台人也會想看

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

連續週休三日結束！這週要「上滿五天」全場崩潰：戒不掉了

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客曝機上狀況：座艙長超冷漠

「超百搭1單品」她曝下身照超狼狽　一票妹子秒懂：不敢再穿了

長榮空服員病逝懶人包！機上求助被拒　「不敢請假」血汗爭議一次看

水災後警戒！傳染病「類鼻疽」感染恐致敗血症　泥土可存活30月　

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

爆罹患怪病「生氣又頂起來」　館長喊赴陸就醫拍片：台人也會想看

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

連續週休三日結束！這週要「上滿五天」全場崩潰：戒不掉了

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客曝機上狀況：座艙長超冷漠

「超百搭1單品」她曝下身照超狼狽　一票妹子秒懂：不敢再穿了

長榮空服員病逝懶人包！機上求助被拒　「不敢請假」血汗爭議一次看

水災後警戒！傳染病「類鼻疽」感染恐致敗血症　泥土可存活30月　

任時完簽約SM：從沒放棄過歌手夢！　韓網全驚訝「最好奇光熙反應」

民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

太陽新核心磨合順利　布魯克斯大讚布克：他就像我大哥

AI成「新核彈」？　《黃仁勳傳》作者警告：恐毀滅人類

一場保衛「藍碳」的親子共學之旅　南山人壽舉辦「海草復育活動」大手牽小手種下一株株希望

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

金秀賢傳訊16歲金賽綸：想抱抱睡！「新證據出現」韓媒：不可能是他

藍鳥外野手魯克斯傷勢檢查結果出爐　驚險避開骨折危機

山下智久驚喜現身醫學會！《空中急診英雄》5主角罕合體…原因曝光

【花生什麼事？】男子冰箱門開錯邊下秒遭暴擊瞬間清醒XD

生活熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

可能有新颱「風神」　最快生成時間曝

更多熱門

相關新聞

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後離世。桃園市空服員職業工會今指出，目前公司及座艙長的說法與當趟空服員說法不一致，家屬盼釐清真相。此外，長榮航空今年讓員工超時工作紀錄創歷史新高，呼籲檢討請假及排班制度。

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客憶：座艙長超冷漠

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客憶：座艙長超冷漠

YTR鐵牛空姐妻1年前急性腎發炎服勤

YTR鐵牛空姐妻1年前急性腎發炎服勤

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

財政寬鬆歐股華麗轉身！

財政寬鬆歐股華麗轉身！

關鍵字：

長榮空服員鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面