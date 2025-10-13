　
政治

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

▲林佳瑋貼出長榮航空違法紀錄。（圖／翻攝自Facebook／林佳瑋）

▲林佳瑋貼出長榮航空違法紀錄。（圖／翻攝自Facebook／林佳瑋，下同）

記者郭運興／台北報導

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，後續爆出當班座艙長未即時給予協助，下機時也忽視該組員身體狀況及需求，長榮航空則表示，已著手調查。對此，前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋今（13日）貼出數據表示，在長榮航空管理文化，「請假」意味著懲罰，員工被迫以健康換取生計與職涯，更諷刺的是，長榮航空是違反《勞動基準法》長年常客，光2025年，就因多項違法被裁罰高達288萬，這名空服員的死亡，揭發了航空業長期以來的壓榨體制。

林佳瑋表示，近日，長榮航空一名空服員因急病入院，最終不幸過世。同班執勤的組員在 Threads 上發文，描述該空服員生前執勤時身體不適，卻仍被要求上工的經過，引發各界譁然。

林佳瑋表示，從貼文內容可見，該名組員在明顯身體不適的情況下仍必須執勤，而當班座艙長的反應與處理方式，存在諸多可議之處。然而，更值得社會追問的問題是，為什麼一位空服員，即使身體不舒服，仍不敢請假？

林佳瑋說，在長榮航空的管理文化中，「請假」往往意味著懲罰。除了薪資損失之外，還可能面臨被調整考績、減少獎金、影響升遷，甚至被限制排班等各種「隱性懲處」。在這樣的環境下，員工被迫以健康換取生計與職涯。

林佳瑋貼出數據指出，更諷刺的是，長榮航空是違反《勞動基準法》的長年常客。光是2025年，就因多項違法紀錄被裁罰高達288萬元。

林佳瑋指出，長榮違規多集中在超時工時、對請育嬰假、家庭照顧假、生理假的員工施予不利待遇。2024年被罰86萬，理由是超時工作，員工育兒減少工時遭不利處分、2023年被罰36萬，理由是超時工作、輪班未給予11小時休息時間、特休以及公傷未給足原領工資的補償。

林佳瑋認為，從36萬、86萬到今年的288萬，就可以看出長榮航空寧可被勞動局罰款，也不願好好改善職場環境。

最後，林佳瑋強調，這名不幸空服員的死亡，正是映照出長榮航空管理問題的鏡子，更揭發了航空業長期以來的壓榨體制：過勞文化、責任導向式管理、以及懲罰維持紀律的諸多問題。

▲▼林佳瑋貼出長榮航空違法紀錄。（圖／翻攝自Facebook／林佳瑋）

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後離世。桃園市空服員職業工會今指出，目前公司及座艙長的說法與當趟空服員說法不一致，家屬盼釐清真相。此外，長榮航空今年讓員工超時工作紀錄創歷史新高，呼籲檢討請假及排班制度。

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客憶：座艙長超冷漠

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客憶：座艙長超冷漠

YTR鐵牛空姐妻1年前急性腎發炎服勤

YTR鐵牛空姐妻1年前急性腎發炎服勤

空服員不敢請假病逝　長榮血汗爭議一次看

空服員不敢請假病逝　長榮血汗爭議一次看

昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」

昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」

關鍵字：

長榮航空空服員林佳瑋航空業

讀者迴響

