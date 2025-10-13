空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客曝機上狀況：座艙長超冷漠

▲乘客分享在機上看到的狀況。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

長榮航空爆出員工過世憾事！一名長榮空服員在執行航班時身體不適，但座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），也忽視其身體狀況及需求，該組員返台後住院仍不幸離世，引發熱論。一名當時機上的乘客指出，「座艙長真的非常冷漠」，飛行過程都不太關心那位空姐，希望長榮可以重視此事。

有網友在Threads發文，當時坐在那班飛機上，從米蘭飛回台灣，座位剛好安排在機艙後段，因此多次觀察並主動關心那名身體狀況不佳的空服員，「那位空服員真的很不舒服，而且最後一餐她還來送餐」。

原PO表示，因為座位離空服員很近，時不時過去關心一下對方，反而是座艙長，飛行過程中很少主動關心，「座艙長的態度真的非常冷漠。」得知空姐過世的消息，他內心非常難過，「我跟我的同行夥伴還跟她說，要趕快去林口長庚！」

他坦言，自己一直以來都是長榮的支持者，「那一天的座艙長你們真的要好好的去督導，為什麼身體這麼不舒服，還要讓她送飛機的最後一次餐， 這樣的座艙長不適任！」希望長榮高層能重視這次問題，並對這位空服人員從優撫恤， 「希望你們處理的態度不要讓我們對長榮航空失望！」

．本文經「網友@elisa24kimo」授權轉載。

