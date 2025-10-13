　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客曝機上狀況：座艙長超冷漠

▲飛機,機艙,搭機,緊急逃生門,緊急出口,托盤桌,安全須知卡,機艙窗戶,托盤桌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲乘客分享在機上看到的狀況。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

長榮航空爆出員工過世憾事！一名長榮空服員在執行航班時身體不適，但座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），也忽視其身體狀況及需求，該組員返台後住院仍不幸離世，引發熱論。一名當時機上的乘客指出，「座艙長真的非常冷漠」，飛行過程都不太關心那位空姐，希望長榮可以重視此事。

有網友在Threads發文，當時坐在那班飛機上，從米蘭飛回台灣，座位剛好安排在機艙後段，因此多次觀察並主動關心那名身體狀況不佳的空服員，「那位空服員真的很不舒服，而且最後一餐她還來送餐」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，因為座位離空服員很近，時不時過去關心一下對方，反而是座艙長，飛行過程中很少主動關心，「座艙長的態度真的非常冷漠。」得知空姐過世的消息，他內心非常難過，「我跟我的同行夥伴還跟她說，要趕快去林口長庚！」

他坦言，自己一直以來都是長榮的支持者，「那一天的座艙長你們真的要好好的去督導，為什麼身體這麼不舒服，還要讓她送飛機的最後一次餐， 這樣的座艙長不適任！」希望長榮高層能重視這次問題，並對這位空服人員從優撫恤， 「希望你們處理的態度不要讓我們對長榮航空失望！」

．本文經「網友@elisa24kimo」授權轉載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」
獨／34歲長榮空姐病逝　生前與座艙長對話曝光
長榮空姐抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法今年被罰288萬
快訊／PLG新隊伍！　全員正式亮相
快訊／18歲女大生校內4樓墜落！掛2樓安全網
稀土風暴一次看懂！中國握全球90％加工　從晶片到飛彈全受衝擊
新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億
大改款TOYOTA Corolla來了！　外觀大整容

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

爆罹患怪病「生氣又頂起來」　館長喊赴陸就醫拍片：台人也會想看

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

連續週休三日結束！這週要「上滿五天」全場崩潰：戒不掉了

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客曝機上狀況：座艙長超冷漠

「超百搭1單品」她曝下身照超狼狽　一票妹子秒懂：不敢再穿了

長榮空服員病逝懶人包！機上求助被拒　「不敢請假」血汗爭議一次看

水災後警戒！傳染病「類鼻疽」感染恐致敗血症　泥土可存活30月　

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

爆罹患怪病「生氣又頂起來」　館長喊赴陸就醫拍片：台人也會想看

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

連續週休三日結束！這週要「上滿五天」全場崩潰：戒不掉了

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客曝機上狀況：座艙長超冷漠

「超百搭1單品」她曝下身照超狼狽　一票妹子秒懂：不敢再穿了

長榮空服員病逝懶人包！機上求助被拒　「不敢請假」血汗爭議一次看

水災後警戒！傳染病「類鼻疽」感染恐致敗血症　泥土可存活30月　

任時完簽約SM：從沒放棄過歌手夢！　韓網全驚訝「最好奇光熙反應」

民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

太陽新核心磨合順利　布魯克斯大讚布克：他就像我大哥

AI成「新核彈」？　《黃仁勳傳》作者警告：恐毀滅人類

一場保衛「藍碳」的親子共學之旅　南山人壽舉辦「海草復育活動」大手牽小手種下一株株希望

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

金秀賢傳訊16歲金賽綸：想抱抱睡！「新證據出現」韓媒：不可能是他

藍鳥外野手魯克斯傷勢檢查結果出爐　驚險避開骨折危機

山下智久驚喜現身醫學會！《空中急診英雄》5主角罕合體…原因曝光

小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」

生活熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

可能有新颱「風神」　最快生成時間曝

更多熱門

相關新聞

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

快訊／座艙長、當趟空服員說法不一致　家屬盼釐清真相

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後離世。桃園市空服員職業工會今指出，目前公司及座艙長的說法與當趟空服員說法不一致，家屬盼釐清真相。此外，長榮航空今年讓員工超時工作紀錄創歷史新高，呼籲檢討請假及排班制度。

YTR鐵牛空姐妻1年前急性腎發炎服勤

YTR鐵牛空姐妻1年前急性腎發炎服勤

空服員不敢請假病逝　長榮血汗爭議一次看

空服員不敢請假病逝　長榮血汗爭議一次看

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

關鍵字：

長榮空服員座艙長乘客冷漠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面