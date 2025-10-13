花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　刑事局聯手王彩樺宣導防詐

記者張君豪／台北報導

國人善心恐成為詐團目標！刑事局13日舉辦防詐記者會，警方表示：雖國內詐騙案件整體下降，但近期因花蓮地區風災引發愛心捐助潮，詐騙集團卻趁機假借「救災名義」行騙，呼籲民眾「善良不能沒有防備」。據刑事局「165打詐儀錶板」統計，今年9月全國每日平均受理詐騙案件470件，財損約新台幣2億2392萬元，較去年同期分別下降22%與44%，顯示整體詐騙犯罪趨勢略有改善。

▲女星王彩樺與刑事局長周幼偉共同宣導反詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

近期受理詐騙案以「網路購物詐騙」（占25.65%）最多，其次為「假投資詐騙」（12.54%）及「假交友投資詐財」（7.36%）。若依財損金額分析，假投資詐騙仍最嚴重，占總財損比例達36.29%，其次是假交友投資（22.06%）與假檢警詐騙（13.01%）。

刑事局表示，近日詐團針對災後捐助風潮，結合「假慈善機關詐騙」與「網路購物詐騙」兩大類型，誘騙民眾捐款、提供個資。第一類是詐騙者在社群平台發文，聲稱免費提供志工雨靴前往花蓮救災，只需自付58元運費。待受害人匯款後，歹徒再以「製作感謝名冊」為由要求提供完整銀行卡號進行所謂「實名認證」，藉此騙取人頭帳戶。另一類則是假冒運彩分析販售者，謊稱購買分析報告所得全數捐災區，詐團假公益名義詐取災難財。

警方分析，上述「假熱情、假善心」的詐騙，並非訴諸高報酬，而是利用社會共感與信任，讓人放下戒心。刑事局提醒，真正的公益團體絕不會要求提供完整銀行帳號、卡號或信用卡資料，民眾如要捐款，應透過合法管道，如衛福部「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」帳號、花蓮縣政府「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」（https://www.hl.gov.tw/ysh/Default.aspx），也可利用四大超商機台或LINE Pay「愛心捐款」專區操作，切勿點擊不明連結、陌生訊息。

刑事局也邀請女星王彩樺出席與警方攜手宣導識詐。王彩樺以生活化語言提醒民眾「不貪小便宜、不輕信來訊、多查證來源」，並呼籲大家成為反詐守門人，主動提醒家中長輩、親友藉此降低受害風險。

刑事局強調，政府普發1萬元現金即將上路，官方不會以簡訊或電子郵件通知領取、登入，也不會要求前往ATM或網銀操作。民眾務必謹記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，以防落入詐團陷阱。警方強調持續透過「165打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）揭露詐騙手法，厚植全民防詐免疫力，守護社會信任與安全。

