　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　刑事局聯手王彩樺宣導防詐

記者張君豪／台北報導

國人善心恐成為詐團目標！刑事局13日舉辦防詐記者會，警方表示：雖國內詐騙案件整體下降，但近期因花蓮地區風災引發愛心捐助潮，詐騙集團卻趁機假借「救災名義」行騙，呼籲民眾「善良不能沒有防備」。據刑事局「165打詐儀錶板」統計，今年9月全國每日平均受理詐騙案件470件，財損約新台幣2億2392萬元，較去年同期分別下降22%與44%，顯示整體詐騙犯罪趨勢略有改善。

▲女星王彩樺與刑事局長周幼偉共同宣導反詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲女星王彩樺與刑事局長周幼偉共同宣導反詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

近期受理詐騙案以「網路購物詐騙」（占25.65%）最多，其次為「假投資詐騙」（12.54%）及「假交友投資詐財」（7.36%）。若依財損金額分析，假投資詐騙仍最嚴重，占總財損比例達36.29%，其次是假交友投資（22.06%）與假檢警詐騙（13.01%）。

刑事局表示，近日詐團針對災後捐助風潮，結合「假慈善機關詐騙」與「網路購物詐騙」兩大類型，誘騙民眾捐款、提供個資。第一類是詐騙者在社群平台發文，聲稱免費提供志工雨靴前往花蓮救災，只需自付58元運費。待受害人匯款後，歹徒再以「製作感謝名冊」為由要求提供完整銀行卡號進行所謂「實名認證」，藉此騙取人頭帳戶。另一類則是假冒運彩分析販售者，謊稱購買分析報告所得全數捐災區，詐團假公益名義詐取災難財。

警方分析，上述「假熱情、假善心」的詐騙，並非訴諸高報酬，而是利用社會共感與信任，讓人放下戒心。刑事局提醒，真正的公益團體絕不會要求提供完整銀行帳號、卡號或信用卡資料，民眾如要捐款，應透過合法管道，如衛福部「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」帳號、花蓮縣政府「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」（https://www.hl.gov.tw/ysh/Default.aspx），也可利用四大超商機台或LINE Pay「愛心捐款」專區操作，切勿點擊不明連結、陌生訊息。

刑事局也邀請女星王彩樺出席與警方攜手宣導識詐。王彩樺以生活化語言提醒民眾「不貪小便宜、不輕信來訊、多查證來源」，並呼籲大家成為反詐守門人，主動提醒家中長輩、親友藉此降低受害風險。

刑事局強調，政府普發1萬元現金即將上路，官方不會以簡訊或電子郵件通知領取、登入，也不會要求前往ATM或網銀操作。民眾務必謹記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，以防落入詐團陷阱。警方強調持續透過「165打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）揭露詐騙手法，厚植全民防詐免疫力，守護社會信任與安全。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑　金主是桃勤董座趙正宇麻吉

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸軍官校爆性醜聞！學長逼大一生「手工排毒」
快訊／金馬影帝病逝　享壽68歲
新壽北士科T17、T18權上權移轉輝達　金管會表態
昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊
快訊／首批7名人質獲釋！　由紅十字會轉交以軍
空姐抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史：就是個王八蛋
狂嗆劉世芳裝瞎　傅崐萁：天天栽贓花縣府！撤離災民由鄉鎮市公所
大股東申讓1950張！　PCB妖股跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸官爆性醜聞！逼大一生「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

撕破臉！合作音樂劇遭影業大咖賴帳　導演告上法院討回辛苦錢

快訊／金門水頭碼頭「釣客落海」！趴臥卡涵洞內　脫困已明顯死亡

假的啦！桃園婦欲匯1715萬「投資土地蓋大樓」　行員通報阻詐

何博文論文抄襲丟學位　挨告違反《著作權法》不起訴原因曝

陳修將慘了！虐殺女友遭重判棄保潛逃被逮　持槍彈再判6年半

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

桃園馬3撞民宅！駕駛違停拒盤查狂逃鑽巷弄　與乘客棄車逃逸

新店退休男酒醉返家躺路中　小黃運將找車位沒注意輾過奪命

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

陸官爆性醜聞！逼大一生「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

撕破臉！合作音樂劇遭影業大咖賴帳　導演告上法院討回辛苦錢

快訊／金門水頭碼頭「釣客落海」！趴臥卡涵洞內　脫困已明顯死亡

假的啦！桃園婦欲匯1715萬「投資土地蓋大樓」　行員通報阻詐

何博文論文抄襲丟學位　挨告違反《著作權法》不起訴原因曝

陳修將慘了！虐殺女友遭重判棄保潛逃被逮　持槍彈再判6年半

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

桃園馬3撞民宅！駕駛違停拒盤查狂逃鑽巷弄　與乘客棄車逃逸

新店退休男酒醉返家躺路中　小黃運將找車位沒注意輾過奪命

女子出遊被告知「家裡淹大水」　朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

水災後警戒！傳染病「類鼻疽」感染恐致敗血症　泥土可存活30月　

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

陸官爆性醜聞！逼大一生「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

才挑戰金氏世界紀錄！　81歲歌王力邀「台灣女神」成功超狂

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

王齊麟老婆「明顯孕肚首現形」！陳詩媛四肢還是超細：炫耀一下

快訊／金馬影帝病逝！《天浴》洛桑群培離世享年68歲…不辦告別式

基隆城市半程馬拉松10／19登場　國內外4000跑者齊聚港都開跑

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

社會熱門新聞

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

即／長榮航空爆空服員猝逝！　桃園勞檢處出手了

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

「神秘阿伯指路」女大生大坑山區迷路是真實案例

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

網黃「南京復興站出口」全裸自瀆留體液　北捷回應撇清

搭機偷抽電子煙害警報大響　白目男被起訴

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

台南車禍7人送醫　9歲童小腿開放性骨折

男童阿里山健行　墜25公尺邊坡骨折

高雄男55刀爆頭砍死麻吉二審結果曝

更多熱門

相關新聞

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜尋獲

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜尋獲

屏東縣政府消防局特搜大隊二度前往花蓮光復鄉進行救援，12日在在佛祖街一片泥濘中挖到失聯者的汽車，但仍未見人影，而家屬看到後激動表示「這是我叔叔、嬸嬸的車」，今(13)日由其他縣市特搜大隊人員持續搜索。此外，發現車輛位置與當初案發前的位置相距約800公尺，顯見當時水流衝擊力量之大。

AI假專家影片流竄　學者：防不勝防

AI假專家影片流竄　學者：防不勝防

醫師娘愛買房產遭詐3113萬　男女騙子逃12年落網

醫師娘愛買房產遭詐3113萬　男女騙子逃12年落網

撤離計畫要等徐榛蔚同意！　劉世芳喊話花蓮縣府：盡速清查保全戶

撤離計畫要等徐榛蔚同意！　劉世芳喊話花蓮縣府：盡速清查保全戶

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

關鍵字：

詐騙警方慈善防詐花蓮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面