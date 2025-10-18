學新加坡鞭刑抗詐？　醫師揭2大問題：別小看傷口感染

記者黃翊婷／綜合報導

新加坡近期研擬修法，詐騙犯可能面臨6至24下鞭刑，國民黨立委洪孟楷認為，台灣應該思考是否能學習新加坡的措施，有效嚇阻犯罪。對此，醫師姜冠宇提出不同意見，他列出兩大問題並表示，鞭刑後續可能面臨複雜傷口感染、蜂窩性組織炎等等，甚至有可能因為傷口感染敗血症還抗藥菌，進而導致死亡，到時責任算誰的，而相關費用是由健保承擔還是當事人自己付錢。

▲新加坡近期研擬修法，計畫以鞭刑作為打擊詐騙的新手段。（示意圖／路透）

洪孟楷認為，台灣與新加坡同樣深受詐騙困擾，各國都不斷加重刑罰，民眾普遍期待更嚴厲的懲罰，台灣應該思考是否能學習新加坡的措施，才能有效嚇阻犯罪。此話一出，掀起各界正反意見熱議。

醫師姜冠宇17日在臉書發文提出不同意見，他表示，首先，鞭刑不是只有當下，後續可能面臨複雜傷口感染、蜂窩性組織炎、蓄膿要開刀者，到時候的費用是健保承擔，還是當事人自己付錢；其次，新加坡法律規定，鞭刑必須有醫師在場，並事前認定當事人「身體狀況可承受」，過程中若醫師認為不宜繼續，就必須立刻停止，但這在台灣是否會引發別的議題。

姜冠宇直言，若醫師同意，結果當事人事後傷口感染敗血症還抗藥菌掛了，責任算誰的，「我們的認定恐怕國情跟新加坡不太一樣」，而且受到全球暖化影響，傷口軟組織感染很容易造成死亡，這在醫院可是大事。

最後，姜冠宇呼籲，提出第一步想法或做法受到挑戰很正常，但不能高興做就用衝的，相關配套措施還是要有，「如果一路到敗血症掰掰都全自費還不能告醫師是共識，那記得寫進法條喔。」