生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學新加坡鞭刑抗詐？　醫師揭2大問題：別小看傷口感染

記者黃翊婷／綜合報導

新加坡近期研擬修法，詐騙犯可能面臨6至24下鞭刑，國民黨立委洪孟楷認為，台灣應該思考是否能學習新加坡的措施，有效嚇阻犯罪。對此，醫師姜冠宇提出不同意見，他列出兩大問題並表示，鞭刑後續可能面臨複雜傷口感染、蜂窩性組織炎等等，甚至有可能因為傷口感染敗血症還抗藥菌，進而導致死亡，到時責任算誰的，而相關費用是由健保承擔還是當事人自己付錢。

▲▼新加坡鞭刑。（圖／路透）

▲新加坡近期研擬修法，計畫以鞭刑作為打擊詐騙的新手段。（示意圖／路透）

洪孟楷認為，台灣與新加坡同樣深受詐騙困擾，各國都不斷加重刑罰，民眾普遍期待更嚴厲的懲罰，台灣應該思考是否能學習新加坡的措施，才能有效嚇阻犯罪。此話一出，掀起各界正反意見熱議。

醫師姜冠宇17日在臉書發文提出不同意見，他表示，首先，鞭刑不是只有當下，後續可能面臨複雜傷口感染、蜂窩性組織炎、蓄膿要開刀者，到時候的費用是健保承擔，還是當事人自己付錢；其次，新加坡法律規定，鞭刑必須有醫師在場，並事前認定當事人「身體狀況可承受」，過程中若醫師認為不宜繼續，就必須立刻停止，但這在台灣是否會引發別的議題。

姜冠宇直言，若醫師同意，結果當事人事後傷口感染敗血症還抗藥菌掛了，責任算誰的，「我們的認定恐怕國情跟新加坡不太一樣」，而且受到全球暖化影響，傷口軟組織感染很容易造成死亡，這在醫院可是大事。

最後，姜冠宇呼籲，提出第一步想法或做法受到挑戰很正常，但不能高興做就用衝的，相關配套措施還是要有，「如果一路到敗血症掰掰都全自費還不能告醫師是共識，那記得寫進法條喔。」

請立法委員高抬貴手 #鞭刑 不是只有當下，後面複雜傷口感染、蜂窩性組織炎、蓄膿要開刀者 是我們健保承擔嗎？還是叫他自己付錢？ 新加坡法律規定，鞭刑必須有醫師在場並事前認定「身體狀況可承受」，過程中若醫師認為不宜繼續，必須即刻停止。這在台灣會不會引發別的議題？

姜冠宇醫師發佈於 2025年10月16日 星期四
10/15 全台詐欺最新數據

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」　綠委怒：人權倒退

新加坡近期研擬修法，計畫以鞭刑作為打擊詐騙的新手段，引發台灣政壇討論。民進黨立委莊瑞雄率先反對，強調台灣已簽署聯合國人權兩公約，若引進鞭刑，恐讓人權評價倒退，堅決表示「絕對不可行」。莊瑞雄指出，新加坡鞭刑長期遭國際人權組織批評，台灣不應以不人道方式處罰犯罪，建議可從加重刑期或提高假釋門檻等方向著手，維持人權保障精神。

18歲男欲赴柬埔寨打工　機場櫃檯警覺阻止

緬北新生代「徐老發」詐團 血手印蓋小黑屋...不服管理剁手指泡酒

雲端發票中獎！一開通知信「竟藏2陷阱」

嬤被騙千萬！身邊人「詐騙最高金額是多少」答案頭皮發麻

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

