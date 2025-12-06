AAA韓星降臨塞爆高雄！高捷貼心供行李寄放　5站可領商圈優惠券

▲AAA、ACON音樂節週末在高雄世運主場館舉行，半個韓國演藝圈都來了，圖為i-dle台灣成員舒華。（圖／記者徐文彬攝）



記者許宥孺／高雄報導

南韓指標娛樂盛典Asia Artist Awards（AAA）迎來10週年，今年首度移師台灣舉辦，吸引國內外大批粉絲追星，加上中央公園耶誕生活節以及捷運沿線活動，高雄捷運公司動員超過百人力並規劃加班車服務，呼籲旅客依照工作人員指引，以加速散場。另外，高捷左營站也規劃行李寄放服務，指定5處捷運站則可領取「高雄商圈夜市優惠券」，追星人千萬別錯過好康。

因應位於世運主場館所舉辦的AAA 亞洲明星盛典頒獎典禮，預估吸引大量國內外歌迷，高捷公司已動員逾百名人力並規劃加班車服務，並在散場後實施動線分流與部分天橋、地面人行道封閉措施，提醒旅客依照現場指引進站，並於入站前先備妥票卡、上車後儘量往車廂內移動，以加速通關。

▲高捷公司呼籲散場依循工作人員指示以加速通關。（圖／記者許宥孺翻攝）



高捷提醒，往小港方向請走世運大道北側人行道，由1、2號出口入站；往岡山方向則請走南側人行道（與往左營高鐵接駁公車同一路線）由3號出口進站。散場後往小港方向班距最短可達3分鐘，空車將自R17世運站開放載客，籲請旅客勿搭乘回頭車，以維護站內秩序。末班車時間為24:00自各端點站發車，請特別留意搭車時間。

為體恤遠道而來的粉絲，高捷於6日下午3點至晚上11點以及7日下午3點至晚上10點，於R16左營站閘門內付費區，提供人工行李寄放服務。行李寄放服務每件行李均一價100元，場域空間有限，額滿為止，最晚於寄放時間內前取回行李。

▲高雄捷運R16左營站備提供行李寄放服務。（圖／記者許宥孺翻攝）



追星族也別忘記好康，可憑演唱會門票到指定5處捷運站(左營、巨蛋、美麗島、三多商圈及高雄車站)加換高雄市政府款待追星粉絲的「高雄商圈夜市優惠券」。

預估本週末人潮眾多，6日、7日上午11點起至晚間11點30分暫停販售腳踏車票，請旅客避免攜帶摺疊車搭乘。捷運站內不售單程票，建議使用一卡通、信用卡感應，或於行程前購買高雄風華套票、高雄樂遊套票，使用期限內可無限次搭乘高雄捷運、輕軌、市區公車與公路客運。