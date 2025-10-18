快訊／「水來了！」隧道凌晨湧水　現場驚現反光波動　水位上升中

▲台8線 175K+950-1 靳珩隧道口(東)凌晨出現淹水狀況。（圖／翻攝自公路總局即時影像）



記者董美琪／綜合報導

太魯閣國家公園燕子口步道昨（17）日驚傳大規模崩塌，造成山壁滑落形成堰塞湖。林業及自然保育署晚間通報指出，崩塌壩體高度約50公尺，湖水因地勢低窪已從步道溢流。有網友發現，凌晨2點多隧道中已經出現積水，水逐漸淹上來。

最新監控影像顯示，今（18）日凌晨2時許，台8線175K+950斷層隧道口（東側）出現明顯積水與反光湧水狀況，畫面中從隧道深處可見路面積水淹上來，顯示現場確實有水流滲出。

公路總局表示，受太魯閣崩塌影響，目前台8線部分路段採預警性封閉與監控措施。林業及自然保育署花蓮分署持續監測太魯閣國家公園燕子口堰塞湖，呼籲燕子口至靳珩隧道路段及周邊區域目前為高風險地帶，請民眾切勿擅入封閉範圍或靠近河道觀察，以免發生危險，相關單位正密切掌握現場情況，將隨時更新最新進度與安全資訊。

▼太魯閣國家公園燕子口步道一帶因土石大量崩落，導致立霧溪河道受阻形成堰塞湖。由於現場水位持續上升、恐影響台8線公路及下游安全。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署）



▲▼燕子口步道發生堰塞湖，林保署花蓮分署啟動緊急應變機制呼籲民眾勿進入危險區域。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署）

