快訊／「水來了！」隧道凌晨湧水　現場驚現反光波動　水位上升中

地方 地方焦點

快訊／「水來了！」隧道凌晨湧水　太魯閣堰塞湖水位上升中

▲▼台8線 175K+950-1 靳珩隧道口(東)凌晨出現淹水狀況。（圖／翻攝自公路總局即時影像）

▲台8線 175K+950-1 靳珩隧道口(東)凌晨出現淹水狀況。（圖／翻攝自公路總局即時影像）

記者董美琪／綜合報導

太魯閣國家公園燕子口步道昨（17）日驚傳大規模崩塌，造成山壁滑落形成堰塞湖。林業及自然保育署晚間通報指出，崩塌壩體高度約50公尺，湖水因地勢低窪已從步道溢流。有網友發現，凌晨2點多隧道中已經出現積水，水逐漸淹上來。

最新監控影像顯示，今（18）日凌晨2時許，台8線175K+950斷層隧道口（東側）出現明顯積水與反光湧水狀況，畫面中從隧道深處可見路面積水淹上來，顯示現場確實有水流滲出。

公路總局表示，受太魯閣崩塌影響，目前台8線部分路段採預警性封閉與監控措施。林業及自然保育署花蓮分署持續監測太魯閣國家公園燕子口堰塞湖，呼籲燕子口至靳珩隧道路段及周邊區域目前為高風險地帶，請民眾切勿擅入封閉範圍或靠近河道觀察，以免發生危險，相關單位正密切掌握現場情況，將隨時更新最新進度與安全資訊。

▼太魯閣國家公園燕子口步道一帶因土石大量崩落，導致立霧溪河道受阻形成堰塞湖。由於現場水位持續上升、恐影響台8線公路及下游安全。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署）

▲▼立霧溪燕子口堰塞湖。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署）

▲▼燕子口步道發生堰塞湖，林保署花蓮分署啟動緊急應變機制呼籲民眾勿進入危險區域。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署）

▲▼燕子口步道發生堰塞湖，林保署花蓮分署啟動緊急應變機制呼籲民眾勿進入危險區域。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署）

▲▼燕子口步道發生堰塞湖，林保署花蓮分署啟動緊急應變機制呼籲民眾勿進入危險區域。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署）

10/15 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

燕子口堰塞湖「水已溢流」　業者：下雨更麻煩

燕子口堰塞湖「水已溢流」　業者：下雨更麻煩

花蓮太魯閣國家公園燕子口步道17日驚傳大規模崩塌，現場形成堰塞湖。林業及自然保育署晚間6時指出，崩塌壩體高度約50公尺，因步道位於較低處，湖水目前已從步道溢流而出，情況受到密切監控。

立霧溪堰塞湖水位狂漲　民有社區首度撤離

立霧溪堰塞湖水位狂漲　民有社區首度撤離

即／太魯閣堰塞湖紅警！花蓮3地區明停班課

即／太魯閣堰塞湖紅警！花蓮3地區明停班課

花蓮堰塞湖風險區　18日「3鄉鎮實兵疏散」演練

花蓮堰塞湖風險區　18日「3鄉鎮實兵疏散」演練

花蓮新堰塞湖！卓榮泰：降挖速率不及水位抬升　啟動應變機制

花蓮新堰塞湖！卓榮泰：降挖速率不及水位抬升　啟動應變機制

