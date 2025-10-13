Q＆A看懂以哈停火！川普飛中東促和平　交換人質、加薩援助成關鍵

▲美國總統川普搭乘空軍一號前往中東前向記者發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列與哈瑪斯簽署的第一階段停火協議於當地時間12日起持續生效，雙方正準備交換人質與囚犯，加薩地區也將迎來大規模人道援助。美國總統川普預計13日抵達以色列後再前往埃及參加和平峰會，外界關注他此行能否為中東局勢帶來突破契機。

根據《美聯社》報導，這項停火協議被視為長達兩年戰爭的關鍵轉折。戰事起於2023年10月7日，當時哈瑪斯武裝份子突襲以色列，造成約1200人死亡、250人被擄走。以軍隨後展開全面攻勢，哈瑪斯控制的加薩衛生部統計，已有超過6萬7600名巴勒斯坦人喪生，約半數為婦女與兒童。雖然外界無法區分平民與武裝份子比例，但聯合國與獨立機構普遍認為該數據具可信度。

目前人質釋放的進展如何？

以色列官員表示，預計13日將釋放在加薩仍存活的20名人質，並由紅十字國際委員會接手後交還以軍，送往以色列南部雷因（Reim）軍事基地與家人團聚。以方也要求紅十字會準備救護車，以便必要時提供即時醫療支援。

至於另有約28具罹難人質遺體是否能同步歸還仍不確定，若72小時內未能返還，將由「國際機構」協助尋找遺骸。

▲巴勒斯坦人走在加薩被毀的城市廢墟與難民營之間。（圖／達志影像／美聯社）

以色列將釋放哪些巴勒斯坦囚犯？

作為交換條件，以色列將釋放約2000名巴勒斯坦人，其中約1700人是在戰爭期間在加薩被拘留、未經起訴者，另有約250人為服刑囚犯。這些人中有哈瑪斯與法塔赫組織（Fatah）成員，部分涉及攻擊、爆炸或殺人事件。被釋放者將返回約旦河西岸、加薩，或被迫流亡海外。目前仍不清楚哪些人會被允許返回加薩。

人道援助將如何進入加薩？

人道組織正準備加速援助運輸，尤其是長期短缺的糧食。根據雙方協議，埃及已準備約400輛卡車，經以色列檢查後進入加薩。以色列負責援助事務的部門表示，未來每日約600輛卡車將入境，以補給糧食與醫療資源。聯合國糧食安全機構先前指出，加薩最大城市已陷入饑荒，若無停火與援助，飢荒原本可能蔓延至代爾拜萊赫與汗尤尼斯等地。

▲12日，以哈簽署停火協議後，埃及紅新月會成員監視載有人道主義援助物資的卡車進入埃及和加薩走廊之間的拉法口岸。（圖／達志影像／美聯社）

川普此行的主要行程為何？

促成停火協議的美國總統川普將於13日上午抵達以色列，並計畫會晤人質家屬，在以色列國會發表演說。耶路撒冷市政廳外懸掛巨型美國國旗，古城牆也投映出美、以兩國國旗以示歡迎。川普稍後將赴埃及出席「和平峰會」，與中東及國際領袖商討後續方案，預計14日凌晨返抵華府。

接下來的和平挑戰是什麼？

停火與人質釋放只是和平進程的第一步。以色列要求哈瑪斯全面解除武裝，而哈瑪斯則堅稱以軍必須撤離加薩全境。加薩的未來治理架構、重建計畫及長期安全機制仍待協商。先前隨著戰爭持續，早已造成超過200萬居民流離失所，這場衝突的結束與真正的和平仍遙遙無期。