地方 地方焦點

潰壩受重創！光復衞生所復建後接手臨時醫療　中西醫門診復開

▲▼花蓮光復鄉衛生所接手成為臨時衛生所並開設中西醫合療門診及安心關懷站。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲花蓮光復鄉衛生所接手成為臨時衛生所並開設中西醫合療門診及安心關懷站。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮光復鄉衛生所於慈濟醫院撤離糖廠醫療站後，10月12 日接手成為臨時衛生所，原有基層醫療與疫苗施打等公共衛生服務，以及太巴塱東富衛生室、富豐衛生室、阿陶莫、加里洞地區，四處巡迴醫療點都將同步恢復。

為了擴大醫療服務，連假後衛生所也攜手花蓮縣中醫師公會，開辦中醫門診及安心關懷站，光復鄉親可以在糖廠臨時衛生所同時接受西醫與中醫的診療及心理諮詢。

▲▼花蓮光復鄉衛生所接手成為臨時衛生所並開設中西醫合療門診及安心關懷站。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，光復鄉衛生所自9月23日受堰塞湖災害影響，重創衛生所軟硬體，醫療中斷達16日，在衛生所團隊齊心努力及衛生局大力支援下，10月12日下午起於光復糖廠醫療站重新開設門診及安心關懷站，恢復巡迴醫療，並新設立中醫診療，擔任光復鄉親健康第一線守護者。

▲▼花蓮光復鄉衛生所接手成為臨時衛生所並開設中西醫合療門診及安心關懷站。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥指出，9月23日評估災害可能影響巨大，超前部屬於當日上午就召回光復衛生所DMAT團隊，指派林春孝主任擔任醫療指揮官，領軍進駐糖廠設置緊急醫療站，下午滾滾黑水沖毀馬太鞍大橋，淹過衛生所與光復鄉多處社區部落，衛生所成了災區，多位同仁也成了災民，但團隊仍與瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮三家衛生所DMAT鎮守糖廠，輪流進駐緊急醫療站兩天，成功救治了119名傷患。

▲▼花蓮光復鄉衛生所接手成為臨時衛生所並開設中西醫合療門診及安心關懷站。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

9月25上午朱家祥指示DMAT緊急醫療站轉型為常態門診醫療，由花蓮4家醫院團隊設置5處醫療站，撐起光復鄉全數停擺的醫療，並於10月11日完成階段性任務。期間，衛生所團隊及志工超人日夜搶修嚴重受損的衛生所，半層樓高的泥沙得以漸漸清除。
 
光復衞生所林春孝主任10月11日在參加慈濟醫院於糖廠醫療站辦理的感恩會時感性的說，「災害發生後非常感謝各界的協助，現階段是漫長的復原期，需要勇氣重新站起來，將帶領光復鄉衛生所脫離災民的身分，恢復原有的功能，也協助鄉親漸漸回到過去的生活步調。從第一天擔任DMAT醫療指揮官，到慈濟醫院撤離接手醫療站，有始有終的守護著光復」而許多鄉親看到深耕光復已經21年的林主任即將在糖廠恢復看診時，更是感動的拉著主任的手，訴說大難重生的心情。

▲▼花蓮光復鄉衛生所接手成為臨時衛生所並開設中西醫合療門診及安心關懷站。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲臨時醫療站門診時間表。

花蓮縣身心健康及成癮防治所在馬太鞍堰塞湖災後，已設置3處安心關懷站，截至10月11日止，累計關懷服務人次達 3,413人次，派駐心理師、社工師及社區心理衛生專業人員共211人次，追蹤轉介74人（其中 2人協助護送就醫並住院治療）。為協助災後民眾穩定情緒、恢復生活功能並強化社區復原力，結合轄內七家醫療院所國軍花蓮總醫院、門諾醫院壽豐分院、花蓮慈濟醫院、台北榮民總醫院玉里分院、台北榮民總醫院鳳林分院、衛生福利部玉里醫院及衛生福利部花蓮醫院，並整合花蓮縣臨床心理師公會與諮商心理師公會2大公會專業資源，串聯醫療、社政、原民、教育及民間團體等多元系統資源，從短期心理急救延伸至中長期的心理重建與社區復原，建構全方位心理支持系統。採「村里推動」的方式，依需求逐步辦理安心講座、減壓支持團體、心理諮詢諮商服務，並進行後續追蹤與復原輔導，強化社區部落居民的心理韌性與互助能量，透過跨專業合作與在地連結，期望陪伴民眾逐步重建身心健康，讓民眾重新找回安全感與希望。

▲▼花蓮光復鄉衛生所接手成為臨時衛生所並開設中西醫合療門診及安心關懷站。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲安心關懷站地點與門診時間表。

10月正是流感開打季節，衛生所會全力為長者及校園完成施打，針對部分地區長者因無法行動無法前來就醫，衛生所也將評估採居家醫療，讓災後的社區部落醫療照護不中斷，同時呼籲鄉親在災後持續留意健康狀況，如有身體不適或疫苗需求，皆可至光復糖廠臨時衛生所（光復鄉糖廠街12號）就醫。
 

10/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

北科大校友總會+花蓮校友會　捐款助潰壩重建

北科大校友總會+花蓮校友會　捐款助潰壩重建

國立臺北科技大學（北科大）校友總會與花蓮校友會展現「人飢己飢、人溺己溺」的人道關懷精神，共同捐贈新台幣 80 萬 5 仟元整，專款投入花蓮縣馬太鞍溪潰堤的災害救助及重建工作，協助受災地區早日恢復正常生活。

馬太鞍溪橋涵管便道通車　居民放炮慶祝

馬太鞍溪橋涵管便道通車　居民放炮慶祝

潰壩災民申辦地政事務　光復糖廠設點免收費

潰壩災民申辦地政事務　光復糖廠設點免收費

潰壩災民中央擴大補助每戶35萬　一站式服務平台啓動

潰壩災民中央擴大補助每戶35萬　一站式服務平台啓動

潰壩後第15天　光復鄉恢復正常上班上課

潰壩後第15天　光復鄉恢復正常上班上課

關鍵字：

潰壩重創光復衞生所復建接手臨時醫療中西醫門診

