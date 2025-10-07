　
地方 地方焦點

潰壩後第15天！光復鄉公部門恢復上班　學校正常上課

▲▼6日召開的馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會，宣布7日光復鄉公部門上班、學校正常上課。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲6日召開的馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會，宣布7日光復鄉公部門上班、學校正常上課。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府6日召開馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會，由行政暨研考處長陳建村主持、農業處長陳淑雯、社會處長陳加富、原住民行政處長馬呈豪、衛生局副局長鍾美珠、警察局交通警察隊長張博皓與會，會中宣布7日光復鄉公部門上班、學校正常上課。

行研處陳處長說明，災害至今人員死亡人數18人、失聯人數6人。目前收容人數為429人（大進國小177人、大全鄉立托兒所52人、虎爺溫泉會館169人、蜜滋賀溫泉會館29人、秀山園溫泉會館2人)。馬太鞍溪堰塞湖受損車輛移至大農大富平地森林園區停車場，目前已拖吊汽車461台、機車31台，合計492台，查詢聯絡專線0910-614250，同時也徵求具備吊臂之拖吊車志願協助者，共同投入災區搶救與復建行動。

衛生局鍾副局長說明，感謝所有的志工朋友，還有我們的鄉親，在清理家園時，如果身上有傷口要加強傷口防護，因為在風災或水災發生時，淤泥及排水溝裡容易有病原菌，再一次提醒，要穿長靴還有戴手套。詳細醫療站及診所服務時間，請參考花蓮縣衛生局粉絲專頁。為加速花蓮災區家園重建，也提醒鄉親災後環境潮濕易孳生病菌及病媒蚊，務必注意飲食及環境衛生。

▲▼6日召開的馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會，宣布7日光復鄉公部門上班、學校正常上課。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

警察局張隊長說明，因應復課調整交通管制，考量193線大型車輛日趨減少，以及鳳林地區五所國小以及兩所國中的復課，為縮短鄉親通勤、通學的便利，減少管制上的不便，原本線道193管制時段，7時到20時，從明(7)日開始調整為7時到16時，那至於市區交管的部分，目前重點的區域仍在佛祖街，呼籲鄉親以及所有用路人務必配合交管同仁的指揮，確保救災工作均能順利的完成。

另外，針對學生復課加強校園治安維護，同時災區物資站、收容中心及空屋，花蓮縣警察局已編組警力，劃分四個巡邏區，由派出所與偵查隊共同巡邏。每晚20時至翌日6時編組警力防竊巡邏，呼籲民眾發現可疑人士請立即撥打110，共同守護災區安全。

農業處陳處長呼籲花蓮農友，如果因樺加沙颱風造成農作物及農田損壞，請務必跟當地公所進行通報，目前已啟動救助的部分，光復鄉是全品項以及農田埋沒流失的部分，全縣大豆也已啟動救助，農業處將全力跟農業部爭取救助啟動。

更多資訊：
▪花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區：https://www.hl.gov.tw/ysh/
▪花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖事實查核布告欄：
https://www.hl.gov.tw/ysh/News.aspx?n=41283&sms=29015
 



災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

光復國中災損破億　明復課心理師進班輔導

光復國中災損破億　明復課心理師進班輔導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩已來到第14天，災民家戶內清淤大致完成，而受災嚴重的光復國中及災民暫時安置的光復國小終於將在災後第15天，也就是10月7日將恢復上課；另光復商工則採線上授課，將於10月13日恢復實體上課。

印尼學校「違規加蓋」倒塌！累計49死

印尼學校「違規加蓋」倒塌！累計49死

花蓮500公頃農田遭埋沒　農損達4.3億

花蓮500公頃農田遭埋沒　農損達4.3億

台中美國學校32師生食物中毒　慈濟醫院曝最新病況

台中美國學校32師生食物中毒　慈濟醫院曝最新病況

學校倒塌　50多名學生恐全罹難

學校倒塌　50多名學生恐全罹難

