斷了18天！馬太鞍溪橋涵管便道通車...限5噸以下　居民放炮慶祝

▲▼馬太鞍溪便橋第一階段涵管便道，10月10日下午3點正式開放通車。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

9月23日台9線馬太鞍溪橋遭沖毀，台9線交通中斷而需改道花46線箭瑛大橋、193線及台11甲線，原本500公尺的距離增加到20公里，自從馬太鞍溪橋遭堰塞湖沖毀後，公路局所屬各相關單位日夜搶修，短短十幾天動員超過500人次、各種大型機具輪番進場。在今天完成第一階段涵管便道，並在下午3點正式開放通車。

今日下午3點通車前南北兩岸車子大排長龍等候，在地災民特地買來長長鞭炮在通車時燃放慶祝，感謝工程人員日以繼夜修築便道的辛勞。

公路局說明，東區養護分局全力動員，克服河川水位、水量不斷變動的施工環境，完成數度水路改道及三道涵管埋設，各種大型機具輪番進場，期間並與相關機關積極協調配合下，順利於今日下午開放通車，比預定10月15日通車的目標，提前5天。這將大大紓解斷橋造成的不便，也讓救災與鄉親的通行更順利。

公路局表示，馬太鞍溪橋的交通採三階復建，目前第一階段的涵管便道通車目標已完成，後續第二階段鋼便橋將於10月15日起進場施工，預計明年1月底前完成。長期的正式橋重建方案，已同時辦理設計工作，以115年底前先完成北上線永久橋梁供雙向通行，並以116年全橋改建完成為目標。

今天通行的涵管便道採南下、北上分離方式設置，利用現有市區道路單向行駛。河中涵管便道寬度6公尺，南下線位於原橋上游約240公尺處、北上線位於原橋下游約35~90公尺。南下線入口為台9線231k+724，出口233k+047，北上線入口233k+423，出口231k+724，限小型車(5噸以下車輛)通行，限速30公里/小時。

▲馬太鞍溪便橋涵管便道路線及路牌指引示意圖。

通車初期先開放小型車（含自行車與行人） 及搶救災車輛通行，後續視通車情形滾動檢討逐步放寬。因應便道安全管理需求，已將中央氣象署雨量站及雷達回波強度等相關氣象情資，納入封路管理機制滾動調整，水位計已設置於涵管便道及上游二公里處，可即時監測水位變化，並已於南、北二端堤頂上設置CCTV，以即時影像監看河床水位變化及便道通行狀況，並於便道堤頂上24小時配置監看警戒人力，全時監控上游的降雨與河川水位變化，以利提前啟動預警機制及採取封閉管制，確保便道通行安全。提醒用路人依照指示牌面及現場指揮人員指揮通行。

公路局也特別說明，目前涵管便道供緊急有條件通行，遇有上游降雨或水位上升達預警或警戒值時，將隨時可能預警性封閉，如因施工需要也有可能部分時段管制通行，請用路人配合現場指揮人員及牌面導引行車，相關道路封閉、管制訊息，將適時於路側CMS、幸福公路APP、警廣、電視及平面媒體告知用路人。

另外特別提醒用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

