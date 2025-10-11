快訊／美國田納西炸藥工廠「毀滅性爆炸」被夷平　多人死傷13失蹤

BREAKING: More than a dozen people are feared dead after a massive explosion at a bomb factory in Tennessee— Unlimited L's (@unlimited_ls) October 10, 2025
The blast occurred at the Accurate Energetic Systems plant around 7;50 a.m. local time
Officials say at least 12 people are currently unaccounted for
Locals reported… pic.twitter.com/bQzNyIYVbg
記者鄒鎮宇／綜合報導
田納西州一間爆裂物工廠11日清晨發生重大爆炸，造成多人死亡，還有多名員工下落不明。事發地點位於麥伊文（McEwen）的Accurate Energetic Systems工廠，距離田納西州西方約50英里。
據亨弗里斯郡警長克里斯・戴維斯（Chris Davis）向媒體說明，爆炸造成「多起死亡案例」，目前仍有部分人員失蹤，但尚未公布具體人數。希克曼郡郡長吉姆・貝茲（Jim Bates）則向ABC News透露，至少有13人失聯，救援單位正持續搜救中。
目前相關部門已展開調查，並加強現場安全管控，後續將持續釐清爆炸原因及死傷情況。
Just horrific images coming out of McEwen, Tennessee where Accurate Energetic Systems has experienced an explosion.— Chris Davis NC5 (@ChrisDavisMMJ) October 10, 2025
Sky 5 is on the scene.
We're working to learn more. @NC5 https://t.co/MjdefkA07H pic.twitter.com/gNq2Ak9veP
