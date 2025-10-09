　
大陸 大陸焦點 特派現場

婚禮當天衝出酒店墜河失聯！陸新郎「遺體卡河床上」被尋獲

▲▼大陸陝西省一名周姓男子婚禮當天墜河，遺體卡在河床上被發現。（圖／翻攝微博）

▲大陸陝西省一名周姓男子婚禮當天墜河，遺體卡在河床上被發現。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

陝西省旬陽市日前發生一起意外，29歲的周姓男子婚禮當天墜河失聯，經多日搜救後終於有結果。10月9日上午，旬河大橋下游百餘公尺處發現一具男性遺體，家屬到場後確認正是失蹤多日的新郎周姓男子。消息傳出後，不少民眾感嘆「年紀輕輕太可惜」。

綜合陸媒報導，周姓男子於10月3日上午婚禮當天，因瑣事與人爭執後情緒失控，從婚禮酒店外跑至小河北旬河大橋，隨後便墜河失聯。旬陽市政府隨即動員應急、公安、消防、海事等多部門展開搜救，但連日未果，直至9日隨著河水退去、河床露出淤泥，民眾在下游發現遺體並報警。

根據目擊者說法，當時警方迅速封鎖現場，隨後男方家屬趕抵辨認，確認死者身穿定製西裝，衣物上印有名字。遺體目前已送往殯儀館。家屬悲痛表示，周母因打擊過大身體欠安，至今仍未敢讓她見兒子最後一面。

旬陽市相關單位工作人員透露，事件令人痛心，後續調查與家屬安撫工作仍在進行。男方親屬則稱，至於周姓男子墜河的具體原因，仍需等待警方釐清。女方家屬也表示，將盡快前往弔唁。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
婚禮當天衝出酒店墜河失聯！陸新郎「遺體卡河床上」被尋獲

