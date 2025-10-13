「鏟子超人」包包半路遺失！他衝警局報案...台東人暖心一幕曝

▲警民合作發還「鏟子超人」遺失包包。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

來自高雄的王姓男子（40歲）日前搭乘火車北上，準備前往花蓮縣光復鄉參與公益「鏟土行動」。途中於台東縣池上站下車，租借機車前往萬安地區探訪友人。不料在返程準備回到池上車站搭車時，才驚覺放在機車踏板上的包包不翼而飛，裡面除了盥洗與換洗衣物外，還有他此行的重要隨身物品。王男焦急萬分，沿途返回尋找卻不見蹤影，擔憂公益之行受阻，遂趕往池上分駐所報案求助。

沒想到，一踏入分駐所，王男立刻驚喜地發現自己遺失的包包，正安靜地放在值勤台旁。原來是一名熱心民眾在路邊發現包包，擔心失主著急，特地送至警方手中。警員林凱軒隨即依規定登錄拾得物，並在王男前來認領時，仔細核對包內物品，確認均無短少後，順利發還。

王男接回包包後感動不已，連聲向警方與拾獲民眾道謝，直呼「太感動了！」他表示原以為物品已經無法找回，沒想到在池上這個小鎮，不僅有熱心民眾的拾金不昧，更有警方主動積極的協助，讓他能安心啟程，繼續前往光復完成公益任務。他笑說，這段插曲雖意外，卻讓他深刻體會到台灣滿滿的人情味與互助精神。

關山警察分局表示，這起案件雖非刑案，卻充分展現地方居民的善良與社會正能量，也見證了警民之間的緊密合作。警方提醒，民眾外出旅遊或搭乘大眾交通工具時，務必妥善保管隨身物品，貴重物品應隨身攜帶，勿隨意放置於機車置物箱或踏板上，以防遺失或遭竊。若不慎遺失物品，可立即就近報案，警方將盡力協助尋回，讓社會的每一份溫暖與善意持續傳遞。