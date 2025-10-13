　
社會 社會焦點 保障人權

「鏟子超人」包包半路遺失！他衝警局報案...台東人暖心一幕曝

▲警民合作發還「鏟土超人」遺失包包。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警民合作發還「鏟子超人」遺失包包。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

來自高雄的王姓男子（40歲）日前搭乘火車北上，準備前往花蓮縣光復鄉參與公益「鏟土行動」。途中於台東縣池上站下車，租借機車前往萬安地區探訪友人。不料在返程準備回到池上車站搭車時，才驚覺放在機車踏板上的包包不翼而飛，裡面除了盥洗與換洗衣物外，還有他此行的重要隨身物品。王男焦急萬分，沿途返回尋找卻不見蹤影，擔憂公益之行受阻，遂趕往池上分駐所報案求助。

沒想到，一踏入分駐所，王男立刻驚喜地發現自己遺失的包包，正安靜地放在值勤台旁。原來是一名熱心民眾在路邊發現包包，擔心失主著急，特地送至警方手中。警員林凱軒隨即依規定登錄拾得物，並在王男前來認領時，仔細核對包內物品，確認均無短少後，順利發還。

王男接回包包後感動不已，連聲向警方與拾獲民眾道謝，直呼「太感動了！」他表示原以為物品已經無法找回，沒想到在池上這個小鎮，不僅有熱心民眾的拾金不昧，更有警方主動積極的協助，讓他能安心啟程，繼續前往光復完成公益任務。他笑說，這段插曲雖意外，卻讓他深刻體會到台灣滿滿的人情味與互助精神。

關山警察分局表示，這起案件雖非刑案，卻充分展現地方居民的善良與社會正能量，也見證了警民之間的緊密合作。警方提醒，民眾外出旅遊或搭乘大眾交通工具時，務必妥善保管隨身物品，貴重物品應隨身攜帶，勿隨意放置於機車置物箱或踏板上，以防遺失或遭竊。若不慎遺失物品，可立即就近報案，警方將盡力協助尋回，讓社會的每一份溫暖與善意持續傳遞。

7旬嬤深夜迷途徘徊街頭　馬蘭警助返家

7旬嬤深夜迷途徘徊街頭　馬蘭警助返家

一名年約七旬的林姓婦人日前凌晨獨自徘徊在台東市漢中街，神情恍惚，疑似迷途。台東警察分局馬蘭派出所所長張旭志與警員楊侑撰巡邏經過時發現異狀，立即上前關心，最終協助婦人安全返家，展現警察溫馨、守護在地的親民形象。

台東男機車不見報案　警30分鐘尋回

台東男機車不見報案　警30分鐘尋回

小貨車拋錨卡路中　長濱警推路邊解圍

小貨車拋錨卡路中　長濱警推路邊解圍

救國團聯合台東縣議員辦捐血活動

救國團聯合台東縣議員辦捐血活動

台東鹿野三層樓建物火警　消防9車18人灌救

台東鹿野三層樓建物火警　消防9車18人灌救

