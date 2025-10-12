台東鹿野三層樓建物火警　消防火速灌救1男輕微燙傷

▲台東鹿野住宅清晨火警迅速撲滅。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

鹿野鄉一處三層樓住宅12日清晨4時發生火警，二樓冒出濃煙與火舌，情勢一度緊急，經消防隊即時搶救，火勢於短時間內被成功撲滅，未釀人員受困與重大傷亡。

台東縣消防局救災救護指揮中心於凌晨4時接獲報案，指稱鹿野鄉一棟三層樓建物發生火警，現場疑似有人受困。指揮中心獲報後立即派遣關山大隊及鹿野、關山、延平分隊，合計出動9輛消防車、13名消防人員與6名義消前往處置，並同步通報警方、自來水公司與台電支援現場作業。

關山大隊副大隊長林有智擔任現場指揮官，消防隊抵達後發現火勢從二樓竄出，現場火光明顯，立即展開佈線射水行動，並進行建物內部搜索，確認無人受困。火勢於清晨5時12分完全撲滅，現場持續進行殘火處理與安全確認。

起火建築為三層樓住宅，1樓與2樓為鋼筋混凝土（RC）結構，3樓則為鐵皮加蓋。燃燒面積初步估計約40平方公尺。現場一名46歲男性住戶背部輕微燙傷，出現紅疹但生命徵象穩定，當事人表示不願送醫治療。

經查，該住宅並未設置住宅用火災警報器。消防局提醒民眾，多數住宅火警發生於夜間時段，火災初期若無法及早發現，極易造成人命危險。呼籲家戶務必安裝住宅用火災警報器並定期檢測功能，以提早掌握火情、爭取寶貴逃生時間，確保生命安全。

