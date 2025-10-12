7旬嬤深夜迷途徘徊街頭　馬蘭警助返家

▲台東馬蘭警巡邏發現迷途長者 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一名年約七旬的林姓婦人日前凌晨獨自徘徊在台東市漢中街，神情恍惚，疑似迷途。台東警察分局馬蘭派出所所長張旭志與警員楊侑撰巡邏經過時發現異狀，立即上前關心，最終協助婦人安全返家，展現警察溫馨、守護在地的親民形象。

本案發生於深夜時分，當日凌晨約0時許，警方於巡邏途中發現林姓婦人獨自在漢中街徘徊，疑似迷路。經詢問後發現林婦語意不清，無法清楚說明住址或聯絡方式，員警隨即協助翻找其隨身物品，最終於藥袋中發現相關身分資訊，進一步確認身分。

據了解，林婦平時獨居，當日晚間就醫後返家途中不慎走錯方向，迷失方向在街頭徘徊。所幸警方及時發現異狀，主動伸出援手。考量林婦年事已高，夜間行動恐有危險，員警遂以巡邏車載送返家，並協助聯繫家屬。

林婦家屬對警方的即時協助深表感謝，表示若非馬蘭所員警熱心介入，後果難以想像。

台東警察分局呼籲，家中若有年長者，建議家屬可為長者配戴寫有基本資料的「愛心手鍊」，或在衣物、配件中放置聯絡資訊，以利在突發情況下迅速聯繫家人。另如民眾在街頭發現疑似走失長者，請立即撥打110報案，警方將迅速協助處理，共同守護長者的安全。