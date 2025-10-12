　
地方焦點

小貨車拋錨卡路中　長濱警推路邊化解危機

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局成功分局長濱派出所日前執行交通臨時疏導勤務時，發現一輛自小貨車停駛於長濱鄉東13鄉道路口，疑似拋錨卡在路中央。考量該路段車流量頻繁，警方即刻上前關心狀況，並迅速展開協助，成功排除潛在交通危險，展現人民保母守護民眾安全的親民形象。

事發於近日上午，警員林純年在執勤巡查期間，於長濱村東13鄉道路口發現一輛停滯不動的普通自小貨車，擔心影響交通安全，隨即上前察看。經了解，駕駛為來自花蓮大港口的陳姓男子，車輛因離合器鏽蝕失靈，行經該路段時突然故障，無法繼續行駛，受困於路中央動彈不得。

林員見狀，立即協助陳姓駕駛以人力推車方式，將車輛移至路旁安全處所，暫停於長濱戶政事務所前，避免交通堵塞與後方車輛追撞危機。隨後，林員主動詢問是否需協助聯繫保養廠，並親自代為撥打電話通知附近拖吊維修業者到場協助處理。

整起事件在警方迅速反應與積極協助下，於短時間內排除完畢，現場交通亦迅速恢復順暢，陳姓駕駛對警方熱心協助深表感謝。

成功分局表示，警方除了負責治安維護與交通管理，也始終秉持「為民服務」的宗旨，民眾若在道路上遭遇突發狀況，如車輛拋錨、電瓶沒電或燃料耗盡等情形，警方皆會主動伸出援手，讓民眾在第一時間感受到警察溫暖且可靠的守護。

警方也提醒民眾，行車前務必檢查車輛狀況，定期保養維修，才能保障行車安全，平安出門、順利返家。

10/11 全台詐欺最新數據

394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

貨車拋錨台東

