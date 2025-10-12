10月連假影響血庫安全量　救國團聯合台東縣議員辦捐血活動

▲救國團與議員攜手助穩血庫。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

十月連假與雙十國慶接連登場，民眾踴躍出遊也使全台血液庫存面臨壓力。為穩定捐血供需，救國團響應「全國公益活動月」，攜手台東縣議員陳宏宗於11日上午舉辦捐血公益活動，號召民眾挽袖捐血，為醫療體系注入一股熱血暖流。

活動當日上午不到八點，就有不少熱心民眾前往捐血站報到。主辦單位關山救國團表示，此次捐血行動為響應救國團10月「全國公益日」的公益理念，特別動員青年志工共同參與服務。雖然現場國中學生志工尚未達到法定捐血年齡，但他們以積極熱情的態度參與活動，表達對捐血者的感謝與敬意。

台東縣議員陳宏宗指出，目前捐血中心全血庫存雖仍維持在約七天的「綠燈」安全標準，但隨著節假日出遊人潮增加，捐血量可能大幅減少，未來是否持續充足仍需關注，「未雨綢繆，備而不用最好」，他也感謝各界善心人士持續投入公益行動。

台東捐血站站長江宜勳補充說明，台東地區每月醫療用血需求約為1,400至1,600袋，中秋節期間因民眾大量攝取高油脂食物，導致「乳糜血」比例增加，加上假期出遊風氣盛，預定捐血量受到不小影響，感謝關山救國團及陳議員主動發起活動，穩定區域血液供應。

救國團台東縣團委會總幹事崔自傑也表示，救國團每年3月與10月固定發起全國同步「捐血連線」公益行動，期盼透過捐血號召，集眾人之力化解血荒危機。他呼籲民眾一同捲起袖子，以熱血傳遞愛與關懷，用行動支持醫療資源穩定，讓社會充滿正能量。

