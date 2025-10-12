「長太像」搞烏龍！台東男機車不見報案　警30分鐘尋回

▲機車長太像釀誤會。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

10月6日上午7時許，民國39年次的張姓男子騎乘普通重型機車至成功鎮市場採買，返家時驚覺機車不翼而飛，隨即前往新豐派出所報案。派出所員警陳威綸獲報後，立即調閱市場周邊監視器畫面，發現一名女子誤騎報案人車輛離去，經沿線調查追查，最終於上午9時30分許在富榮路尋獲該車輛。

經查，騎走該車的為民國55年次的王姓女子，當天借用家人機車外出買菜，碰巧將車輛停在報案人機車旁。兩部車外型、顏色幾乎一致，女子購物完畢後誤認為是自家車輛，便在未察覺的情況下騎走他人機車。

警方查明為單純誤會後，立即安排雙方當面說明。報案人張先生也幽默表示：「沒想到我的車自己會回家，還去市場多逛了一圈！」雙方皆表達理解，並握手致意，誤會順利化解。

成功分局指出，本案雖屬誤騎行為，因當事人欠缺不法所有意圖，依法不構成竊盜罪。警方能在短時間內釐清案情，成功尋回車輛，展現了靈活運用科技與熟悉地形的實務能力。

警方也藉此提醒民眾，外出停車務必確認車輛車牌與外觀，尤其面對外型相近的車款，更應提高警覺。此外，務必記得拔除鑰匙、妥善保管，以避免類似誤會或真正竊案的發生。成功分局再次呼籲：「鑰匙不拔，車子可能去買菜；鑰匙一拔，小偷沒得發財！」只要多花三秒鐘，便能讓愛車平安回家，不讓買菜變成尋車之旅。