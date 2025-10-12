　
社會 社會焦點 保障人權

「長太像」搞烏龍！台東男機車不見報案　警30分鐘尋回

▲機車長太像釀誤會。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲機車長太像釀誤會。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

10月6日上午7時許，民國39年次的張姓男子騎乘普通重型機車至成功鎮市場採買，返家時驚覺機車不翼而飛，隨即前往新豐派出所報案。派出所員警陳威綸獲報後，立即調閱市場周邊監視器畫面，發現一名女子誤騎報案人車輛離去，經沿線調查追查，最終於上午9時30分許在富榮路尋獲該車輛。

經查，騎走該車的為民國55年次的王姓女子，當天借用家人機車外出買菜，碰巧將車輛停在報案人機車旁。兩部車外型、顏色幾乎一致，女子購物完畢後誤認為是自家車輛，便在未察覺的情況下騎走他人機車。

警方查明為單純誤會後，立即安排雙方當面說明。報案人張先生也幽默表示：「沒想到我的車自己會回家，還去市場多逛了一圈！」雙方皆表達理解，並握手致意，誤會順利化解。

成功分局指出，本案雖屬誤騎行為，因當事人欠缺不法所有意圖，依法不構成竊盜罪。警方能在短時間內釐清案情，成功尋回車輛，展現了靈活運用科技與熟悉地形的實務能力。

警方也藉此提醒民眾，外出停車務必確認車輛車牌與外觀，尤其面對外型相近的車款，更應提高警覺。此外，務必記得拔除鑰匙、妥善保管，以避免類似誤會或真正竊案的發生。成功分局再次呼籲：「鑰匙不拔，車子可能去買菜；鑰匙一拔，小偷沒得發財！」只要多花三秒鐘，便能讓愛車平安回家，不讓買菜變成尋車之旅。

10/11 全台詐欺最新數據

一名年約七旬的林姓婦人日前凌晨獨自徘徊在台東市漢中街，神情恍惚，疑似迷途。台東警察分局馬蘭派出所所長張旭志與警員楊侑撰巡邏經過時發現異狀，立即上前關心，最終協助婦人安全返家，展現警察溫馨、守護在地的親民形象。

