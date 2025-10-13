　
快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

▲長榮航空。（圖／記者廖婕妤攝）

▲一名長榮航空空服員近日執行航班時身體不適，返台後住院離世。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，對此，有其他空服員於社群平台指控，當班座艙長未即時給予協助，下機時也忽視該組員身體狀況及需求，引發譁然。長榮航空表示，已著手調查，並協助家屬處理相關事宜。

有空服員在社群平台指出，一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），下機時也忽視其身體狀況及需求，導致該組員返台後住院，最終不幸離世。

該空服員批評，這起事件不只是「遺憾」，而是制度長期忽視組員健康的結果，由於請病假、事假及特休可能影響考績、升遷與年終，所以不少長榮航空空服員即使身體撐不住，也不敢請假，希望這次的悲劇，能讓公司聽見組員的聲音。

桃園市空服員職業工會秘書長、長榮航空企業工會顧問周聖凱表示，該名組員9月底從米蘭飛回台灣，當時在機上就有發生身體不適狀況，抵台後即辦理住院，於國慶日連假期間過世。針對當班座艙長行為，若屬實即涉及職場霸凌，但由於當班其他組員目前說法不完全一致，希望公司盡快啟動調查。

周聖凱指出，空服員長時間面臨熬夜輪班工作，身體多少有病痛，但長榮航空對於空服員的請假制度比其他部門更不友善，一旦請假就可能影響選班、選假資格，甚至是年終獎金，導致組員經常抱病上班，即便身體不適也要優先擔心工作，希望公司能改善制度。

對於後續工會是否採取行動，周聖凱表示，目前還在討論中，家屬也正在釐清該名組員死因是否與過勞工作相關。

長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

航空貨運迎傳統旺季　長榮航總座孫嘉明：Q4運價不掉「還有望提升」

長榮航空（2618）總經理孫嘉明今日表示，目前航空貨運在AI需求帶動下，台灣出口美國貨量維持滿倉，尤其達拉斯航點的需求強勁，看好第四季表現將優於第三季，不僅價格不會下滑，還有望提升。

張甄芸將赴美參加女子職棒選秀

新機交付、旅客需求成長助攻　長榮航看好明年客運營收續增　

長榮航空上海返台航班機尾擦地　業者：已申請復航

長榮航空達拉斯航線開航　德州州長頒贈文告肯定貢獻

